Τσίπρας για Μητσοτάκη: «Ο μοναδικός στόχος τώρα είναι η εκλογική πελατεία»

Ο Αλέξης Τσίπρας «επιτέθηκε» στον Κυριάκο Μητσοτάκη από το συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη.

Ο Αλέξης Τσίπρας
Ο Αλέξης Τσίπρας στο συνέδριο του Economist | Intime
Στιγμιότυπο από την προχθεσινή του παρέμβαση στο συνέδριο του Economist, στη Θεσσαλονίκη, «ανέβασε» στα προσωπικά του μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας.

Στην επίμαχη στιγμή, ο Αλέξης Τσίπρας ασκεί δριμεία κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη για το φορολογικό πλαίσιο και τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Ο μοναδικός στόχος τώρα είναι η εκλογική πελατεία και η ψηφοθηρία».

«Έχω, ωστόσο, την αίσθηση ότι, αυτήν τη φορά, ο στόχος δε θα επιτευχθεί» ανέφερε, επίσης, ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια της ομιλίας - παρέμβασής του στο συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη.

Αλέξης Τσίπρας: Τι είπε στη Θεσσαλονίκη

«Θα επιστρέψει, δηλαδή, ένα μέρος από το τερατώδες πρωτογενές πλεόνασμα, που στο πρώτο επτάμηνο άγγιξε τα 8 δισ.  

Ενώ για το 2024 ήταν 6,4 δισ. ευρώ πάνω από τον στόχο.

Και κύρια πηγή της μεγάλης και συστηματικής αυτής υπέρβασης, αποτελούν τόσο οι έμμεσοι φόροι όσο και ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων – φόροι που κατά κανόνα επιβαρύνουν δυσανάλογα τα ευάλωτα και μεσαία εισοδηματικά στρώματα. 

Ο μοναδικός στόχος τώρα είναι η εκλογική πελατεία και η ψηφοθηρία.

Έχω, ωστόσο, την αίσθηση ότι, αυτήν τη φορά, ο στόχος δε θα επιτευχθεί. 

Από την ομιλία στο 5ο Συνέδριο "Thessaloniki Metropolitan Summit", που διοργάνωσε ο Economist».

