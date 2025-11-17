Τσίπρας για το Πολυτεχνείο: «52 χρόνια μετά, δεν είναι μνημείο του χθες αλλά η μνήμη του αύριο»

Μήνυμα για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου απέστειλε ο Αλέξης Τσίπρας μέσω των κοινωνικών δικτύων.

«Οι εξεγέρσεις δεν μπαίνουν σε μουσεία…52 χρόνια μετά, δεν είναι μνημείο του χθες, αλλά η μνήμη του αύριο», έγραψε ο πρώην πρωθυπουργός.

