Μενού

Τσίπρας για το Πολυτεχνείο: «52 χρόνια μετά, δεν είναι μνημείο του χθες αλλά η μνήμη του αύριο»

Ο Αλέξης Τσίπρας για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου.

Reader symbol
Newsroom
Τσίπρας βιβλίο
Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας | Eurokinissi/ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
  • Α-
  • Α+

 Μήνυμα για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου απέστειλε ο Αλέξης Τσίπρας μέσω των κοινωνικών δικτύων.

«Οι εξεγέρσεις δεν μπαίνουν σε μουσεία…52 χρόνια μετά, δεν είναι μνημείο του χθες, αλλά η μνήμη του αύριο», έγραψε ο πρώην πρωθυπουργός.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ