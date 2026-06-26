Τσίπρας: «Η ΕΛΑΣ θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή και την αλλαγή πολιτικής»

Στην πρώτη συνεδρίαση των 50 τομεαρχών της ΕΛ.Α.Σ, ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ότι «η ΕΛΑΣ θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή και την αλλαγή πολιτικής» και πως θα δώσουν «ένα άλλο παράδειγμα πολιτικής συμμετοχής και δράσης, μια νέα ηθική της πολιτικής που δεν υποκλίνεται στην εξουσία».

«Θέλουμε και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, να μπορέσει η Συμπαράταξη να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή και την αλλαγή πολιτικής. Με συλλογικότητα, συντροφικότητα, αφοσίωση, χωρίς να ξεχωρίζει ούτε μια στιγμή από τον κόσμο που θέλει να εκφράζει.

Με τις πολιτικές της θέσεις, την πολιτική της επάρκεια, την ιστορικότητα, την αγωνιστικότητα, τον συνδυασμό φρεσκάδας και εμπειρίας. Θέλουμε όμως να δώσουμε ως πολιτικός χώρος, αλλά και ως πρόσωπα, ένα άλλο παράδειγμα πολιτικής συμμετοχής και δράσης. Μια νέα ηθική της πολιτικής, θα την ονόμαζα. Που δεν υποκλίνεται στη γοητεία της εξουσίας», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

«Θα αμφισβητήσουμε στην πράξη το στερεότυπο ότι όλοι είναι ίδιοι»

Και συνεχίζοντας επανέλαβε το μήνυμα ότι δεν είναι όλοι ίδιοι. «Θέλουμε και επιδιώκουμε ένα είδος κομματικής συμμετοχής σήμερα και άσκησης της εξουσίας αύριο, που θα αμφισβητήσει στην πράξη και με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το στερεότυπο ότι όλοι είναι ίδιοι. Ότι σε όλους η προσωπική φιλοδοξία και καριέρα είναι πάνω από τα συμφέροντα της κοινωνίας.

Έχουμε με δυο λόγια απέναντί μας ένα βολεμένο κατεστημένο, που ενδιαφέρεται πρωτίστως για τη σταθερότητα της καλοπέρασής του και της νομής των δημόσιων ταμείων και αγαθών.

Οφείλουμε να πείσουμε ότι διαθέτουμε την πολιτική αυτογνωσία, την σοβαρότητα, την αποφασιστικότητα, τις προγραμματικές θέσεις, για να πείσουμε και να νικήσουμε. Να αλλάξουμε τη ρότα της πατρίδας.

Με τις πολιτικές θέσεις, τη φρεσκάδα, την αποφασιστικότητα, αλλά και την αξιοποίηση της πλούσιας εμπειρίας του πολιτικού μας χώρου, θα τα καταφέρουμε.

Δίνοντας νέο περιεχόμενο σε πανάρχαιες αξίες του λαού μας, όπως η εντιμότητα, η αφοσίωση στην πατρίδα, η σεμνότητα, η συλλογικότητα, ο αμοιβαίος σεβασμός, η επίμονη δουλειά και μελέτη.

Θα τα καταφέρουμε να σταθούμε συνεπείς απέναντι στις αρχές μας, αλλά κυρίως χρήσιμοι για το λαό μας.»

«Οι πολίτες περιμένουν καθαρό, ειλικρινή και συγκεκριμένο λόγο- Απλά όχι απλουστευτικά»

Παράλληλα ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε ότι «ο πολίτης έχει κουραστεί από τη γλώσσα που ακούγεται σωστή αλλά δεν λέει τίποτα. Περιμένει από εσάς λόγο καθαρό, ειλικρινή και συγκεκριμένο. Να εξηγείτε, όχι να εντυπωσιάζετε. Να πείθετε, όχι να επιβάλλεστε. Μιλήστε απλά, όχι απλουστευτικά. Τεκμηριωμένα, όχι τεχνοκρατικά. Με αυτοπεποίθηση, όχι αλαζονεία. Με ευγένεια, όχι αδυναμία. Με αποφασιστικότητα, όχι επιθετικότητα. Με ενσυναίσθηση όχι με αλαζονεία.



Οι πολίτες όμως περιμένουν και κάτι άλλο, πολύ σοβαρό: Να αναστηλώσουμε αυτονόητες κοινωνικές και πολιτικές αρετές, όπως η εντιμότητα, η εμπιστοσύνη, η αφοσίωση στο λαό και την πατρίδα».

Η άφιξη του Αλέξη Τσίπρα στην πρώτη συνεδρίαση των Τομεαρχών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης



