Τσίπρας: «Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, δεν ήμουν γιος πολιτικού, δεν μεγάλωσα σε τζάκι»

Σχολιάζοντας τους αφορισμούς που γίνονται πολλές φορές λόγω της απογοήτευσης από την πολιτική εκπροσώπηση, ο Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο του 7ο OT Forum τόνισε πως «δεν είμαστε όλοι ίδιοι».

«Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα σε μία μεσοαστική περιοχή στους Αμπελόκηπους. Σε ένα τριάρι διαμέρισμα 100 τετραγωνικών από μία μέση οικογένεια. Δεν σπούδασα σε ξένα πανεπιστήμια, δεν πήγα στο Κολούμπια. Έμαθα αγγλικά σε συνοικιακό φροντιστήριο, για αυτό και δεν έχω καλή προφορά. Δεν είχα νταντάδες ξενόγλωσσες, δεν ήμουν γιος πολιτικού, δεν μεγάλωσα σε κάποιο τζάκι. Καταλαβαίνω τι σημαίνει να μη βγαίνει ο μήνας, αν και δεν ήμουν σε μια οικογένεια που είχε στερήσεις.

Και κυρίως ασχολήθηκα με την πολιτική, γιατί πίστευα και συνεχίζω να πιστεύω ότι μέσα από την πολιτική μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα, μπορείς να αλλάξεις τη ζωή των ανθρώπων.

Ασχολήθηκα με την πολιτική από όραμα, όχι γιατί πίστευα ότι θα γίνω πρωθυπουργός, υπουργός, βουλευτής. Μου ήταν πάρα πολύ ξένα όλα αυτά.

Νομίζω ότι ο βασικός μου πολιτικός αντίπαλος είχε μια τελείως διαφορετική διαδρομή. Και επαναλαμβάνω ότι κυβέρνησα 4,5 χρόνια στις πιο δύσκολες συνθήκες μπορεί να μου καταμαρτυρήσει πάρα πολλά για τις επιλογές μου. Δεν μπορείτε να μου καταμαρτυρήσετε ότι οι προθέσεις και η εντιμότητα μου δεν ήταν πάντοτε στις σημαντικές προτεραιότητες των επιλογών μου.».

Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, δεν ήμουν γιος πολιτικού, δεν μεγάλωσα σε κάποιο τζάκι.

Ασχολήθηκα με την πολιτική γιατί πίστευα και συνεχίζω να πιστεύω ότι μέσα απ’την πολιτική μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα, μπορείς να αλλάξεις τη ζωή των ανθρώπων. pic.twitter.com/7kv2GNjnVm — Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) June 12, 2026