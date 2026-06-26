Ο Τσίπρας επιλέγει μοναχικό δρόμο προς τις εκλογές - Ο όρος για τους συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ

Διαφορετικό δρόμο από αυτόν που επέλεξε το 2023 φαίνεται πως θα ακολουθήσει ο Αλέξης Τσίπρας, δείχνοντας πως η απόφασή του για νέο κόμμα συνοδεύεται από ένα συνολικό rebranding.

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του ALPHA και αναφερόμενος στην περίπτωση η ΕΛΑΣ να είναι πρώτη στις εκλογές, ο πρώην πρωθυπουργός δεν είπε πως θα κάνει κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ, αλλά - αν δεν υπάρχει σταθερή και μακράς πνοής κυβέρνηση - πως θα πάμε σε δεύτερες κάλπες, δείχνοντας πως δεν θα κάνει τα λάθη του παρελθόντος, όταν προχωρούσε σε κάλεσμα και δεν λάμβανε απάντηση.

Άλλωστε οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως το πολιτικό σκηνικό έχει επιστρέψει σε δύο δυνατούς πόλους. Στην Αμαλίας, λοιπόν, εκτιμούν πως η πίεση που ασκείται στο ΠΑΣΟΚ θα εξακολουθήσει να υφίσταται αλλά και πως παραδοσιακά η αξιωματική αντιπολίτευση, όπως εμφανίζεται από τις μετρήσεις πως θα είναι η ΕΛΑΣ, είναι εκείνη που είναι ευνοημένη, καθώς λαμβάνει την αντικυβερνητική ψήφο, εφόσον οι πολίτες θέλουν αλλαγή πολιτικής.

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Έτσι, δεν θα δούμε προσκλητήριο προς τις προοδευτικές δυνάμεις, αλλά με στρατηγικό στόχο τη νίκη στις εκλογές, το επιτελείο Τσίπρα θα διαλέξει μοναχική πορεία. Και εάν το ΠΑΣΟΚ αποφασίσει να ακολουθήσει μετεκλογικά το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ, τότε θα υπάρξει συζήτηση με κυρίαρχο τον Αλέξη Τσίπρα.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο πρώην πρωθυπουργός εμφανίστηκε αποφασισμένος να μην συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Από την πρώτη στιγμή της ανακοίνωσης της ΕΛΑΣ, ήταν ξεκάθαρο πως δεν σκοπεύει να κάνει συμφωνίες με κόμματα και έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει μετέωρος.

Ο Αλέξης Τσίπρας επανέλαβε πως υπάρχουν δύο προϋποθέσεις για ένταξη παλιών συντρόφων στο κόμμα του, λέγοντας πως θα πρέπει να παραιτηθούν από το βουλευτικό τους αξίωμα και να πάνε στην ΕΛΑΣ, γνωρίζοντας πως δεν υπάρχουν θέσεις ρεζερβέ.

Δηλαδή μπορεί ένας νυν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ή ανεξάρτητος να κινηθεί προς την Αμαλίας, παραδίδοντας την έδρα του και μη γνωρίζοντας αν θα ενταχθεί στα ψηφοδέλτια του νέου κόμματος.