Τσίπρας: Η πρώτη συνάντηση με ομάδα πολιτών που τον στηρίζουν στη Θεσσαλονίκη

Αν και μέχρι σήμερα το επιτελείο της ομάδας Τσίπρα δεν συνέδεε τις ομάδες αυτοοργάνωσης που έχουν δημιουργηθεί σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας - για την υποστήριξη του - με τον πρώην πρωθυπουργό, τώρα ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να περνά στα επόμενα βήματα του.

Σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο πρώην πρωθυπουργός θα έχει την πρώτη του συνάντηση με ομάδα πολιτών που τον υποστηρίζει, λίγο πριν την αυριανή παρουσίαση του βιβλίου του στην Κοζάνη.

Ανταποκρινόμενος σε σχετική πρόσκληση ομάδων πρωτοβουλιών για την ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης, ο Αλέξης Τσίπρας θα δώσει το παρών στην συνέλευση που διοργανώνουν σε αίθουσα του δημαρχείου της πόλης στη Θεσσαλονίκη.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως δεν πρόκειται να εκφωνήσει εκεί ομιλία, μιας και θα μιλήσει την επόμενη στη παρουσίαση του βιβλίου του όπου αναμένεται να τοποθετηθεί αναλυτικά για τις διεθνείς εξελίξεις, τον πόλεμο και την εμπλοκή της χώρας μας.

Όμως θα βρεθεί στη συνάντηση για να ακούσει τον προβληματισμό, τις θέσεις και τις προτάσεις των ομιλητών. Να πιάσει το κλίμα και τον σφυγμό προοδευτικών πολιτών και φυσικά να ακούσει τις προτάσεις τους για την διαδικασία της ανασύνθεσης της προοδευτικής παράταξης.

Ωστόσο είναι ανοικτό το ενδεχόμενο, όπως λένε συνεργάτες του, ανάλογα με τη πορεία της συζήτησης, να λάβει το λόγο για μια σύντομη παρέμβαση πριν αναχωρήσει. Αλλά η βασική του επιδίωξη είναι να ακούσει και όχι να μιλήσει όπως τονίζουν χαρακτηριστικά.