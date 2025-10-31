Τσίπρας: Κόβει τις γέφυρες με την «πρώτη φορά αριστερά» - «Άριστοι» και «τεχνοκράτες» στο Ινστιτούτο

Το αν τα πρόσωπα που απαρτίζουν το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα αποτελούν το πρόπλασμα ενός νέου κομματος ή εάν σηματοδοτούν την νεα σελίδα που θέλει να γυρίσει ο πρώην πρωθυπουργός μόνο ο χρόνος θα το δείξει.

Το μόνο σίγουρο είναι πως ο πρώην Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με την επιλογή των συγκεκριμένων προσώπων δείχνει πως κόβει τις γέφυρες με την «πρώτη φορά αριστερά», ενώ στηρίζεται στην «αριστεία» και τους «τεχνοκράτες», όρους που μέσα στην Κουμουνδο;yρου όσες φορες θέλησε να εισάγει έβρισκε ισχυρές αντιστάσεις.

Οι 41 προσωπικότητες που μετέχουν στο επιστημονικό όργανο μπορεί να μην είναι καθαρό ότι θα μετέχουν και στο «κόμμα Τσίπρα» όταν αποφασίσει να προχωρήσει σε αυτή την κίνηση ο πρώην πρωθυπουργός, ωστόσο είναι οι άνθρωποι που θα παίξουν ρόλο στη διαμόρφωση των θέσεων της νέας Πολιτικής πλατφόρμας, καθώς θα καταθέτουν τις απόψεις τους για όλα τα σημαντικά θέματα που απασχολούν την κοινωνία.

Μέσα από την εξειδικευμένη μάτια τους που στηρίζεται στις ακαδημαϊκές γνώσεις τους θα επεξεργάζονται και θα καταθέτουν προτάσεις για τις σύγχρονες προοδευτικές μεταρρυθμίσεις, ρήξεις και ολοκληρωμένες τομεακές πολιτικές που θα ανοίξουν νέες προοπτικές στο δημόσιο, πολιτικό και επιστημονικό διάλογο, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά και από την Αμαλίας.

Με την κίνηση αυτή ο Αλέξης Τσίπρας δείχνει και το δρόμο για το πως μπορεί να συνυπάρξει η εμπειρία με το καινούργιο. Αν και τα πρόσωπα που ανακοινώθηκαν στην πλειοψηφια τους είναι νέοι άνθρωποι ωστόσο δεν ξεχνά εκείνους που βρέθηκαν μαζί στα έδρανα της εξουσίας και έχουν αναπτύξει μια κοινή λογική για το πως θέλουν να είναι η χώρα μας στο μέλλον.

12 μόνο απο τα πρόσωπα ήταν στην περίοδο της πρώτης διακυβέρνησης με τους κυρίους Λιακο, Χουλιαράκη, Γαβρόγλου, Κουτεντάκη και Μαμουλίδη να είχαν ενεργό ρόλο και να σηματοδοτούν το παρελθόν.

Εντούτοις το γεγονός πως δύο γυναίκες οι κύριες Φωτονιάτα, πρώην ειδική Γραμματέας διαχείρισης επιχειρησιακών προγραμμάτων στο υπουργείο οικονομικών αλλά και η Δώρα Κοτσακά, δρ. Πολιτικ;hς Επιστήμης έχουν τα ηνία αναδεικνύει και την πρόθεση του για την ανάδειξη των γυναικών μένοντας έτσι και στο δρόμο που είχε χαράξει με την ποσόστωση τόσο στα κομματικά όργανα όσο και στο υπουργικό συμβούλιο ανδρών- γυναικών.

Ενδιαφέρον έχει το γεγονός πως η κ.Τσιριγώτη, που είναι ακόμα στον ΣΥΡΙΖΑ στην επιτροπη δεοντολογίας, ο κ. Κίντζιος, ο κ. Αλμπάνης και η κ. Λάλη είχαν ανακοινωθεί απο τον Αλέξη Τσίπρα και πριν τις εκλογες του 2023.

Έτσι ο πρώην πρωθυπουργός τραβάει κόκκινη γραμμή με πρόσωπα και καταστάσεις που έχει ζήσει αλλά την ίδια ώρα δείχνει και με ποιους θα ήθελε να είναι συνοδοιπόρος στο μέλλον, είτε είναι πρόσωπα που γνωρίζει απο το παρελθόν είτε είναι καινούργια.