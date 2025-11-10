Τσίπρας: «Οι μηχανές δουλεύουν στο φουλ» - Το βίντεο μέσα από το τυπογραφείο για την «Ιθάκη»

Βίντεο από την εκτύπωση του βιβλίου που εκδίδει ανήρτησε στα social media o Αλέξης Τσίπρας.
Στην ανάρτησή του αναφέρει: «Οι μηχανές δουλεύουν στο "φουλ". Η "Ιθάκη" εκτυπώνεται και σε λίγες ημέρες θα είναι στα βιβλιοπωλεία. Η πρώτη παρουσίαση του βιβλίου την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στο Παλλάς».
