Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη: Η συνάντηση με τον Αγγελούδη και τον μητροπολίτη Φιλόθεο

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ενόψει της παρουσίασης του βιβλίου του «Ιθάκη» στην συμπρωτεύουσα, η οποία έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο (17/01). Ο πολιτικός βρήκε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει συνάντηση με τον δήμαρχο, Στέλιο Αγγελούδη προκειμένου να συζητήσουν για τα μεγάλα θέματα.

‘Hταν η πρώτη συνάντησή τους και ο κ. Αγγελούδης τον ενημέρωσε για τα εμβληματικά έργα της Θεσσαλονίκης και το στρατηγικό σχεδιασμό της δημοτικής αρχής.

Στον διάλογο που είχαν ενώπιον των δημοσιογράφων, ο κ. Τσίπρας θαύμασε τη θέα από το γραφείο του δημάρχου προς τη θάλασσα και θύμισε στον κ. Αγγελούδη ότι η τελευταία του επίσκεψη στο δημαρχείο ήταν με δήμαρχο τον Γιάννη Μπουτάρη.

Ο κ. Αγγελούδης έκανε δώρο στον κ. Τσίπρα μία τρίλιζα και ο πρώην πρωθυπουργός του χάρισε το βιβλίο του «Ιθάκη» με αφιέρωση.

Νωρίτερα ο κ. Τσίπρας πραγματοποίησε συνάντηση με τον μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο σε καφέ στο κέντρο της πόλης. Ο κ. Τσίπρας περπάτησε από το καφέ μέχρι το δημαρχείο και στη διάρκεια της διαδρομής χαιρέτισε πολίτες με τους οποίους είχε και σύντομες συνομιλίες.

Ο ίδιος είπε στους δημοσιογράφους ότι του άρεσε πολύ αυτή η βόλτα και εξέφρασε τη χαρά του που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη.

Αύριο στις 12 το μεσημέρι ο κ. Τσίπρας θα μιλήσει σε εκδήλωση για την παρουσίαση της «Ιθάκης», στο κινηματοθέατρο Ολύμπιον, στην πλατεία Αριστοτέλους.