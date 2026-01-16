Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη: Η συνάντηση με τον Αγγελούδη και τον μητροπολίτη Φιλόθεο

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ενόψει της παρουσίασης του βιβλίου του «Ιθάκη» στην συμπρωτεύουσα, η οποία έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο (17/01). Ο πολιτικός βρήκε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει συνάντηση με τον δήμαρχο, Στέλιο Αγγελούδη προκειμένου να συζητήσουν για τα μεγάλα θέματα.
‘Hταν η πρώτη συνάντησή τους και ο κ. Αγγελούδης τον ενημέρωσε για τα εμβληματικά έργα της Θεσσαλονίκης και το στρατηγικό σχεδιασμό της δημοτικής αρχής.
Στον διάλογο που είχαν ενώπιον των δημοσιογράφων, ο κ. Τσίπρας θαύμασε τη θέα από το γραφείο του δημάρχου προς τη θάλασσα και θύμισε στον κ. Αγγελούδη ότι η τελευταία του επίσκεψη στο δημαρχείο ήταν με δήμαρχο τον Γιάννη Μπουτάρη.
Ο κ. Αγγελούδης έκανε δώρο στον κ. Τσίπρα μία τρίλιζα και ο πρώην πρωθυπουργός του χάρισε το βιβλίο του «Ιθάκη» με αφιέρωση.
Νωρίτερα ο κ. Τσίπρας πραγματοποίησε συνάντηση με τον μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο σε καφέ στο κέντρο της πόλης. Ο κ. Τσίπρας περπάτησε από το καφέ μέχρι το δημαρχείο και στη διάρκεια της διαδρομής χαιρέτισε πολίτες με τους οποίους είχε και σύντομες συνομιλίες.
Ο ίδιος είπε στους δημοσιογράφους ότι του άρεσε πολύ αυτή η βόλτα και εξέφρασε τη χαρά του που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη.
Αύριο στις 12 το μεσημέρι ο κ. Τσίπρας θα μιλήσει σε εκδήλωση για την παρουσίαση της «Ιθάκης», στο κινηματοθέατρο Ολύμπιον, στην πλατεία Αριστοτέλους.
- «Δεν ήταν μεθυσμένη, ήταν η κακιά στιγμή» - Tι δήλωσε η μητέρα της οδηγού που τράκαρε 15 οχήματα
- Νεκτάριος Γαλίτης: Πέθανε ο γνωστός επιχειρηματίας
- Ποια ελληνικά προϊόντα μπαίνουν για πρώτη φορά στα ράφια του Σκλαβενίτη
- Τζέισον Μομόα: Το τρυφερό φιλί με την 33χρονη σύντροφο του στο κόκκινο χαλί του «The Wrecking Crew»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.