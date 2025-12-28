Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έχει όρια στην προπαγάνδα, στο ψέμα και τη διαστρέβλωση

Στην ανακοίνωση της εκπροσώπου της ΝΔ, Αλεξάνδρας Σδούκου, απάντησε ο Κώστας Τσουκαλάς λέγοντας πως «πάει πολύ να κάνει φθηνή σπέκουλα και να προσπαθεί να χρεώσει δήθεν προθέσεις για αναστολή ερευνών σε άλλους, η εκπρόσωπος του κόμματος που εξέθρεψε το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθυστέρησε τους ελέγχους, εμπόδισε τη δικαιοσύνη και ενθάρρυνε την ανομία όσο καμία άλλη στην πρόσφατη ιστορία της χώρας».
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τόνισε ότι «ασφαλές περιβάλλον είναι οι δικλίδες για να μην χρεοκοπήσουν οι έντιμοι αγρότες», και προσέθεσε πώς «είναι η ανάγκη να προστατευθούν όσοι βλέπουν τα δάνεια τους να καταγγέλλονται και να μπαίνουν στον Τειρεσία επειδή η κυβέρνηση, την οποία εκπροσωπεί, καθυστέρησε τις πληρωμές στα χρονοδιαγράμματα που η ίδια όρισε».
Σημείωσε ότι προκαλούν σοκ οι «συνέπειες στον πρωτογενή τομέα από το "γαλάζιο" φαγοπότι που έλαβε χώρα την τελευταία πενταετία».
«Το θράσος έχει και τα όρια του. Αλλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η πιο αδίστακτη που γνώρισε ο τόπος, δεν έχει όρια στην προπαγάνδα, στο ψέμα και τη διαστρέβλωση», κατέληξε στην απάντησή του ο κ. Τσουκαλάς.
- Γκύζη: Το χρονικό της τραγωδίας που προκάλεσε σοκ - «Δεν είχαμε ακούσει καυγάδες» δήλωσαν γείτονες
- Γιατί πρέπει να σταματήσουμε να καίμε ξύλα στο τζάκι;
- Φάνης Μουρατίδης: Η βιντεοκλήση με τον Μόργκαν Φρίμαν - «Εκείνη την ώρα βγαίνει ο γιος μου με το σώβρακο»
- Ο ορισμός του «δεν νιώθω»: Του έβαλαν γυμνά μοντέλα για να χάσει τις βολές
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.