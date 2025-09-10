Τσουκαλάς: «Κυβέρνηση και πρωθυπουργός βυθισμένοι στα σκάνδαλα και τη διαφθορά»

«Χαιρόμαστε πολύ, που ο κ. Σκέρτσος μας παρακολουθεί στενά. Μακάρι να έδειχνε παρόμοιο ζήλο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σε απάντησή του για την ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας.

Ο κ. Τσουκαλάς τονίζει ότι «το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται για ένα συμβόλαιο αλήθειας, γιατί έχει την αξιοπιστία να το υποστηρίξει» και ρωτά αν μπορεί να δεσμευτεί για το ίδιο «ένας Πρωθυπουργός που με τον πιο κυνικό τρόπο δηλώνει πως με την πολιτική του "κάποιοι κερδίζουν, όταν άλλοι χάνουν". Μπορεί να δεσμευτεί για το ίδιο, ένας Πρωθυπουργός και μια κυβέρνηση που είναι βυθισμένοι στα σκάνδαλα και τη διαφθορά; Μπορεί να δεσμευτεί για το ίδιο, ένας Πρωθυπουργός και μια κυβέρνηση που διευκολύνουν με την πολιτική τους να ζει άνετα το 20% της κοινωνίας και το υπόλοιπο 80% το προτρέπουν να "χαίρεται" με τα ηλιοβασιλέματα του κ. Σκέρτσου;», προσθέτει.

«Καλύτερα λοιπόν να σιωπά», συνεχίζει, «αντί να κομπάζει μια κυβέρνηση ταυτισμένη με το ψέμα, που υιοθέτησε την ατζέντα ΠΑΣΟΚ -που ως τώρα λοιδορούσε ως λαϊκισμό- για τη φορολογία των οικογενειών, τον ΕΝΦΙΑ στις ορεινές και νησιωτικές περιοχές, το Εθνικό Απολυτήριο, τις ανοιχτές διαδικασίες για τους επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών και τόσα άλλα».

Καταληκτικά ο κ. Τσουκαλάς σχολιάζει πως «το να μιλά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για αλήθεια, έχει καταντήσει το ανέκδοτο της μέρας».

Σκέρτσος για ΠΑΣΟΚ: «Και το ''κλόπυ πέιστ'' έχει τα όρια του»

Νωρίτερα ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος εγκάλεσε την Αξιωματική Αντιπολίτευση γιατί αντιγράφει κυβερνητικά συνθήματα, όπως σημειώνει σε σχετική ανάρτησή του.

Αναλυτικά, «ο κ. Τσουκαλάς του ΠΑΣΟΚ μιλάει τελευταία για ένα "συμβόλαιο αλήθειας" με τους πολίτες παραπέμποντας στη "συμφωνία αλήθειας" του Κυριάκου Μητσοτάκη από το 2016.

Η κυρία Αποστολάκη ψέγει τον Πρωθυπουργό για συναλλακτική αντίληψη περί πολιτικής επειδή την Κυριακή χρησιμοποίησε τη φράση "αυτό είναι το συμβόλαιό μου με τους πολίτες", ξεχνώντας ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου εξελέγη το 1981 με σύνθημα το "συμβόλαιο με το λαό" ...αλλά και πολύ πιο πρόσφατα το "συμβόλαιο αλήθειας" του κ. Τσουκαλά.

Και τέλος μαθαίνουμε ότι το νέο σύνθημα του ΠΑΣΟΚ θα είναι "μια Ελλάδα για όλους", μια πολύ κοντινή παραλλαγή δηλαδή του κεντρικού μηνύματος της εθνικής στρατηγικής που υλοποιεί η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια για τα άτομα με αναπηρία με στόχο "Μια Ελλάδα με όλους, για όλους".

Σημασία, προφανώς, έχουν οι πολιτικές που κάνουν καλύτερη τη ζωή των πολιτών. Και όχι τα συνθήματα. Αλλά και το "κλόπυ πέιστ" έχει τα όρια του», καταλήγει ο υπουργός Επικρατείας.