Υπερψηφίστηκε η ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ - 159 υπέρ και 130 κατά

Με 159 «ναι» και 130 «όχι» ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η ρύθμιση για την ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής με 159 ψήφους υπέρ και 129 κατά το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, μεταφορά Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και λοιπές διατάξεις» καθώς και των τριών τροπολογιών μεταξύ των οποίων και αυτή με τις ρυθμίσεις για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο.

Ειδικότερα, στις διατάξεις του ΟΠΕΚΕΠΕ το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε με 159 υπέρ και 130 κατά.

Στη συζήτηση χθες στην Ολομέλεια του σχεδίου νόμου μίλησαν τρεις πολιτικοί αρχηγοί της αντιπολίτευσης, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων καθώς 46 βουλευτές. Σήμερα, η συζήτηση ολοκληρώθηκε με τις δευτερολογίες των εισηγητών και ειδικών αγορητών των κομμάτων.

