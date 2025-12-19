Υπερψηφίστηκε η ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ - 159 υπέρ και 130 κατά

Υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής με 159 ψήφους υπέρ και 129 κατά το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, μεταφορά Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και λοιπές διατάξεις» καθώς και των τριών τροπολογιών μεταξύ των οποίων και αυτή με τις ρυθμίσεις για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο.
Ειδικότερα, στις διατάξεις του ΟΠΕΚΕΠΕ το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε με 159 υπέρ και 130 κατά.
Στη συζήτηση χθες στην Ολομέλεια του σχεδίου νόμου μίλησαν τρεις πολιτικοί αρχηγοί της αντιπολίτευσης, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων καθώς 46 βουλευτές. Σήμερα, η συζήτηση ολοκληρώθηκε με τις δευτερολογίες των εισηγητών και ειδικών αγορητών των κομμάτων.
- Το μοναδικό ελληνικό χωριό που έχει μπει στο βιβλίο Γκίνες - Και είμαστε περήφανοι για τον λόγο
- Νίκος Παππάς: «Δεν τον γρονθοκόπησα, δεν έφυγα, δεν φυγαδεύτηκα»
- Η φωτογράφιση που εξόργισε την κυβέρνηση Τραμπ για τους πιο παρανοϊκούς λόγους
- Διαμαντής Καραναστάσης την παραβίαση του ΚΟΚ: «Από αύριο μόνο φραπέ»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.