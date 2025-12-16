Με 159 ψήφους «ναι», έναντι 136 «όχι» (σε σύνολο 295 ψηφισάντων στα Έσοδα του Προϋπολογισμού), κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής, μετά από ονομαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία, ο κρατικός προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2026.

Η Βουλή, αφού συζήτησε και ψήφισε επί του θέματος των Αμυντικών Δαπανών, αποφάσισε 216 ψήφους υπέρ, 75 κατά και 4 παρών, εγκρίνεται η πρόταση για τις Αμυντικές Δαπάνες.

Εκτός από τους 156 της Νέας Δημοκρατίας τον προυπολογισμό υπερψήφισαν οι 3 ανεξάρτητοι - προερχόμενοι από Σπαρτιάτες - Κατσιβαρδάς, Φλώρος και Ασπιώτης, ενώ οι απόντες ήταν ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος από ΣΥΡΙΖΑ και Αντώνης Σαμαράς

Τα 6 μέτρα για το στεγαστικό

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε ένα νέο πακέτο έξι μέτρων με στόχο την ενίσχυση της προσφοράς ακινήτων και την ανακούφιση των νοικοκυριών από το βάρος της στέγης.

Πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών : Κάλυψη έως 90% της δαπάνης, με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 400 εκατ. ευρώ, ενώ το εισοδηματικό όριο ορίζεται στα 35.000 ευρώ για ζευγάρι, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί.

Στήριξη εργαζομένων εκτός μεγάλων αστικών κέντρων : Σε 50.000 εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς θα επιστρέφονται δύο ενοίκια ετησίως, ανεξάρτητα από το εισόδημά τους.

Αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων : Τοπικά σχέδια σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές θα μετατρέπουν δημοτικά και κρατικά ακίνητα σε κατοικίες για δημοσίους υπαλλήλους.

Περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση : Οι ρυθμίσεις επεκτείνονται στο κέντρο Θεσσαλονίκης, ενώ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου απαγορεύεται η βραχυχρόνια μίσθωση, κάθε μεταβίβαση ακινήτου θα οδηγεί σε αυτόματη διαγραφή από το Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής.

Κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις : Κατασκευαστικές εταιρείες θα μπορούν να χτίζουν ή να μετατρέπουν κτίρια σε κατοικίες αποκλειστικά προς ενοικίαση για τουλάχιστον 10 χρόνια. Τα μισθώματα θα εκπίπτουν από τον φόρο εισοδήματος, με ανώτατο όριο ενοικίου που θα καθορίζεται κεντρικά.

Πολεοδομικές ρυθμίσεις: Γρήγορη μετατροπή εγκαταλελειμμένων ή ημιτελών κτισμάτων σε κατοικίες, με φορολογικά κίνητρα για τους επενδυτές.

Το Στεγαστικό αναδεικνύεται σε κορυφαία προτεραιότητα του Προϋπολογισμού, όχι μόνο ως ζήτημα των νέων αλλά και ως πεδίο που απορροφά σημαντικό μέρος του εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών.

Ανδρουλάκης: «Η χώρα βυθίζεται στη στασιμότητα»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, τονίζοντας ότι οι πολίτες βιώνουν «στασιμότητα» και απαισιοδοξία.

Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και όχι «διαχείριση της στασιμότητας», προειδοποιώντας πως μια τρίτη θητεία της ΝΔ θα οδηγήσει σε νέα αδιέξοδα.

Φάμελλος: «Μνημονιακός χωρίς μνημόνια»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό «χειρότερο από τους προηγούμενους», που οδηγεί σε φτωχοποίηση, δημογραφική κρίση και διάλυση της αγροτικής παραγωγής.

Επισήμανε ότι οι τιμές στην Ελλάδα παραμένουν σε ιστορικά υψηλά, ενώ η κοινωνία έχει «εξαντληθεί» από την κυβερνητική πολιτική.

Κωνσταντοπούλου: «Απερχόμενη και τρομοκρατημένη κυβέρνηση»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μίλησε για μια «απερχόμενη και τρομοκρατημένη» κυβέρνηση που καταθέτει προϋπολογισμό «χωρίς σημασία».

Κατηγόρησε τη ΝΔ για σκάνδαλα και ευνοιοκρατία, καλώντας σε παραίτηση και σε διαφάνεια.

Κουτσούμπας: «Αντιλαϊκός προϋπολογισμός»

Ο γγ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, τόνισε ότι ο προϋπολογισμός είναι «αντιλαϊκός» και ότι το 2026 θα είναι χρονιά έντασης των αγώνων.

Στάθηκε στο πλευρό εργαζομένων και αγροτών, καταγγέλλοντας την ΕΕ ως «σάπια ένωση των μονοπωλίων» που οδηγεί σε ενεργειακή φτώχεια.

Χαρίτσης: «Πλιάτσικο των θεσμών»

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, μίλησε για «πλιάτσικο των θεσμών» και απώλεια εμπιστοσύνης λόγω σκανδάλων.

Χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό «τελευταίο με τεχνητή αναπνοή» και προειδοποίησε για κατάρρευση της ανάπτυξης και του αγροτικού τομέα, με τους αγρότες να απαντούν «με μπλόκα και κινητοποιήσεις».