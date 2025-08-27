Υπόθεση Novartis: Προτάθηκε η ενοχή των δύο προστατευόμενων μαρτύρων

Να κηρυχθούν ένοχοι οι δύο πρώην προστατευόμενοι μαρτύρες στην υπόθεση Novartis, Μαρία Μαραγγέλη και Φιλίστωρας Δεστεμπασίδης για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης πρότεινε η εισαγγελέας του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, Ειρήνη Πελεκάνου.

Στην αγόρευσή της έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη διαφοροποίηση της ποινικής μεταχείρισης των κατηγορουμένων, καθώς ζήτησε την ενοχή της Μαραγγέλη για όλες τις πράξεις ψευδους κατάθεσης που τις αποδίδονται ενώ για τον Φ. Δεστεμπασίδη όχι, καθώς όπως είπε η πρώτη παρουσίασε ως «βεβαιότητες» τις καταγγελίες της, ενώ ο δεύτερος συχνά απέδιδε τους ισχυρισμούς του σε πληροφορίες από τον πρώην αντιπρόεδρο της Novartis Ελλάς, Κωνσταντίνο Φρουζή.

Παράλληλα, η κ. Πελεκάνου ζήτησε την πλήρη απαλλαγή τους από την κατηγορία της ψευδούς καταμήνυσης, τονίζοντας ότι δεν στοιχειοθετείται πρόθεση καταγγελίας εκ μέρους τους.

«Η μόνη ευθεία καταμήνυση που υπάρχει είναι αυτή που έγινε από τον κ. Σαράκη στην Αμερική για λογαριασμό των πελατών του.

Δεν υπήρξε καμία άλλη μήνυση ή κατάθεση που να δείχνει τέτοια πρόθεση.

Η ψευδής καταμήνυση προστέθηκε αυτεπαγγέλτως από την εισαγγελία» σημείωσε.

Οι αναφορές της Μαρίας Μαραγγέλη

Σύμφωνα με την αγόρευση της εισαγγελέως, η Μαραγγέλη θα πρέπει να κηρυχθεί ένοχη για ψευδείς καταθέσεις σε βάρος πολιτικών προσώπων, καθώς παρουσίασε τις καταγγελίες της ως αδιαμφισβήτητα γεγονότα.

Ειδικότερα:

Για τον Αντώνη Σαμαρά κατέθεσε ότι η Novartis είχε «την εύνοιά του», κάνοντας λόγο για ραντεβού με βαλίτσες γεμάτες χρήματα και «τηλεφωνήματα για το πάρκινγκ στο Μαξίμου».

Όπως επισήμανε η εισαγγελέας, όλα αυτά συνιστούν σενάρια εντυπώσεων που δεν τεκμηριώθηκαν.

Για τον Ανδρέα Λοβέρδο:

Παρουσίασε ως βέβαιο ότι έλαβε χρήματα, χωρίς να το αποδίδει σε μαρτυρία τρίτου.

«Ο Λοβέρδος ελέγχθηκε και δεν βρέθηκε τίποτα μεμπτό», τόνισε η κ. Πελεκάνου.

Για τον Μάριο Σαλμά:

Υποστήριξε ότι έλαβε αποφάσεις ευνοϊκές για φαρμακευτικές εταιρείες, κάτι που, όπως είπε η εισαγγελέας, διαψεύδεται από τα πραγματικά δεδομένα.

Για τον Άδωνι Γεωργιάδη:

Μίλησε για αντάλλαγμα δύο εκατομμυρίων ευρώ που παραδόθηκε σε «βαλιτσάκι», αναφέροντας μάλιστα τρεις συγκεκριμένες παραδόσεις χρημάτων μπροστά της. Παρότι υπήρξαν κάποιες αδιευκρίνιστες κινήσεις ποσών, δεν εντοπίστηκε κάτι αξιόποινο.

Για τον Γιάννη Στουρνάρα και τη σύζυγό του Λίνα Νικολοπούλου:

Υποστήριξε ότι γνώριζε για χρηματισμό και ξέπλυμα μέσω της εταιρείας της Νικολοπούλου, όμως οι λογαριασμοί τους έχουν ελεγχθεί 11 φορές χωρίς να βρεθεί παρανομία.

Για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο:

Κατέθεσε ότι έλαβε 200.000 ευρώ. Οι έρευνες στους λογαριασμούς του δεν επιβεβαίωσαν κάτι τέτοιο.«Η κατηγορούμενη παρουσίασε όλα αυτά ως γεγονότα και όχι ως πληροφορίες. Δεν άφησε κανένα περιθώριο παρερμηνείας» τόνισε η εισαγγελέας.

Οι αναφορές του Φιλίστωρα Δεστεμπασίδη

Αν και συχνά απέδιδε τους ισχυρισμούς του στον Φρουζή, η εισαγγελέας έκρινε ότι ο Δεστεμπασίδης προχώρησε σε συμπεράσματα που ξεπερνούσαν τις γραμμές:

Για τον Άδωνι Γεωργιάδη καθώς κατέθεσε ότι «ξέπλενε χρήματα», υποστηρίζοντας πως τα έσοδα από τις τηλεπωλήσεις του ήταν εικονικά.

«Παρουσίασε ως δεδομένο κάτι που δεν μπορούσε να γνωρίζει» τόνισε η κ. Πελεκάνου.

Για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο υποστήριξε ότι είχε αρμοδιότητες για αποφάσεις στην υγεία, κάτι που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Για τον Γιάννη Στουρνάρα και τη Λίνα Νικολοπούλου: Αν και τα απέδωσε στον Φρουζή, η εισαγγελέας τόνισε ότι λόγω της εμπειρίας του στη διοργάνωση συνεδρίων, όφειλε να γνωρίζει ότι οι ισχυρισμοί δεν ευσταθούσαν.

