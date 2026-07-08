Υπόθεση υποκλοπών: Η απάντηση του Γρηγόρη Δημητριάδη στα αιτήματα για νέα κατάθεση

Με μια αιχμηρή ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, ξεκαθαρίζει τη θέση του απέναντι στις πιέσεις της αντιπολίτευσης για νέα κατάθεση σχετικά με την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων.

Συγκεκριμένα έγραψε: «Έχω ήδη καταθέσει δύο φορές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και μια φορά στον Άρειο Πάγο με την ιδιότητα του μάρτυρα. Πόσες φορές είναι αρκετές στους ιθύνοντες της αντιπολίτευσης; Θα συνεχίσω με την ίδια αξιοπρέπεια».

Έχω ήδη καταθέσει δύο φορές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και μια φορά στον Άρειο Πάγο με την ιδιότητα του μάρτυρα.



Πόσες φορές είναι αρκετές στους ιθύνοντες της αντιπολίτευσης;



Θα συνεχίσω με την ίδια αξιοπρέπεια. pic.twitter.com/KQ8WvrDwuu — GDimitriadis (@grigoris_d) July 8, 2026