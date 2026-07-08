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Υπόθεση υποκλοπών: Η απάντηση του Γρηγόρη Δημητριάδη στα αιτήματα για νέα κατάθεση

Σαφές μήνυμα Δημητριάδη στην αντιπολίτευση για τις υποκλοπές: «Έχω ήδη καταθέσει τρεις φορές, θα συνεχίσω με την ίδια αξιοπρέπεια».

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Grigoris Dimitriadis
Ο Γρηγόρης Δημητριάδης | Eurokinissi/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
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Με μια αιχμηρή ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, ξεκαθαρίζει τη θέση του απέναντι στις πιέσεις της αντιπολίτευσης για νέα κατάθεση σχετικά με την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων.

Συγκεκριμένα έγραψε: «Έχω ήδη καταθέσει δύο φορές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και μια φορά στον Άρειο Πάγο με την ιδιότητα του μάρτυρα. Πόσες φορές είναι αρκετές στους ιθύνοντες της αντιπολίτευσης; Θα συνεχίσω με την ίδια αξιοπρέπεια».

 

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