Υπόθεση υποκλοπών: Η απάντηση του Γρηγόρη Δημητριάδη στα αιτήματα για νέα κατάθεση

Με μια αιχμηρή ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, ξεκαθαρίζει τη θέση του απέναντι στις πιέσεις της αντιπολίτευσης για νέα κατάθεση σχετικά με την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων.
Συγκεκριμένα έγραψε: «Έχω ήδη καταθέσει δύο φορές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και μια φορά στον Άρειο Πάγο με την ιδιότητα του μάρτυρα. Πόσες φορές είναι αρκετές στους ιθύνοντες της αντιπολίτευσης; Θα συνεχίσω με την ίδια αξιοπρέπεια».
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