Κωνσταντοπούλου: Η ανάρτηση της για τον Πάνο Ρούτσι - Η μήνυση σε Ανακριτή και Εισαγγελέα

Σε μια νέα ανάρτηση προχώρησε σήμερα (20/09) η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή την έκτη μέρα απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, πατέρας του Ντέμι Ρούτσι που έχασε την ζωή του στο δυστύχημα των Τεμπών.

Μέσω δημοσίευσης στο Facebook, η Ζωή Κωνσταντοπούλου τονίζει το πόσο σημαντικό είναι το αίτημα του για εκταφή του γιού του χαρακτηρίζοντας το ως «αυτονόητο δικαίωμα».

Παράλληλα, με το κείμενο δημοσίευσε και φωτογραφίες από το αίτημα που κατέθεσε η Πλεύση Ελευθερίας στον Αναπληρωτή Εισαγγελέα Παλιούρα, ο οποίος είχε εμπλακεί στην απόρριψη των αιτημάτων εκταφής γονέων.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αναλυτικά η ανάρτηση

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έγραψε στο Facebook: «Πριν 12 μέρες, στις 8 Σεπτεμβρίου 2025, 1 εβδομάδα πριν ξεκινήσει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι, διεκδικώντας το αυτονόητο δικαίωμα να επιτραπεί στον ίδιο και στους άλλους γονείς και συγγενείς να προβούν σε εκταφή των ανθρώπων τους για να βρεθεί η αλήθεια, είχαμε προσπαθήσει να ασκήσουμε τα δικαιώματα των γονέων και συγγενών ενώπιον του Ανακριτή Μπακαΐμη, ο οποίος κλείδωσε το γραφείο του και έφυγε σαν τον κλέφτη, εγκαταλείποντας το πόστο του για να μην μας συναντήσει.

Στη συνέχεια, επιχειρήσαμε να ασκήσουμε τα δικαιώματα των γονέων και συγγενών ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών Τσόγκα, ο οποίος απουσίαζε και δεν εμφανιζόταν.

«Δεν θα έρθει καθόλου σήμερα» μας είπε η Γραμματέας του. Η δικογραφία άφαντη και μη προσβάσιμη. Και γύρω-γύρω αστυνομικοί, γραμματείς, που μας περιέγραψαν ότι με τηλεφωνικές εντολές μετέφεραν την δικογραφία στα χέρια και σε καρότσια σούπερ μάρκετ, χωρίς να τους την παραδώσει ο Ανακριτής και χωρίς να την παραλάβει ο Εισαγγελέας.

Στις πρώτες 5 φωτογραφίες που ακολουθούν, η αίτηση-δήλωση-διαμαρτυρία που θα καταθέταμε στον Ανακριτή και τελικώς καταθέσαμε στον Αναπληρωτή Εισαγγελέα Παλιούρα, εκείνον που είχε εμπλακεί στην απόρριψη των αιτημάτων εκταφής γονέων, και μας δήλωσε ότι «δεν εμπλέκεται τώρα με την παραλαβή της δικογραφίας» κι ότι από 15/9 φεύγει για Μυτιλήνη όπου έχει μετατεθεί.

Στις επόμενες 4 φωτογραφίες η μήνυση που καταθέσαμε κατά του Ανακριτή Μπακαΐμη και του Εισαγγελέα Τσόγκα την ίδια μέρα, 8 Σεπτεμβρίου.

Ο Εισαγγελέας αυτός, που δεν ήταν καν στο γραφείο του στις 8 Σεπτεμβρίου, εσκεμμένα, που δεν παρέλαβε καν την δικογραφία, της οποίας τα πειστήρια δεν μεταφέρθηκαν καν, που οργάνωσε όλη αυτή την ντροπιαστική περιφορά φακέλων της δικογραφίας των Τεμπών με καρότσια σούπερ μάρκετ, τόλμησε στις 15 Σεπτεμβρίου το πρωί, 6 μέρες μετά, να υπογράψει Εισαγγελική Πρόταση 996 σελίδων επί δικογραφίας δεκάδων χιλιάδων σελίδων ή και εκατοντάδων χιλιάδων, αφού δεν έχουν φυλλομετηθεί τα πειστήρια, ενώ εκκρεμούσε μήνυση εναντίον του, ενώ δεν γνώριζε και δεν είχε βέβαια παραλάβει και διαβάσει την δικογραφία και ενώ τα πειστήρια δεν είχαν καν διαβιβασθεί.

Ο Πάνος Ρούτσι ξεκινούσε την ίδια στιγμή απεργία πείνας στο Σύνταγμα. Βάζοντας μπροστά το σώμα του και την ζωή του για το νεκρό παιδί του, για να μην αφήσει αυτά τα τέρατα να θάψουν την αλήθεια, για να το δικαιώσει.

Ο Πάνος ζητά Δικαιοσύνη, την ώρα που κάποιοι κάνουν διαχείριση.

Εγώ είμαι και θα είμαι με τον Πάνο και με όλους τους γονείς και συγγενείς που ζητούν #δικαιοσύνη #με_τον_Πάνο».