Οι ξαφνικοί θάνατοι διάσημων που βύθισαν σε θλίψη τον κόσμο – Πάλευαν με τους «δαίμονές» τους

Ο μύθος ότι τα χρήματα και η δόξα εξασφαλίζουν την ευτυχία, έχει καταρριφθεί ουκ ολίγες φορές από διάσημους καλλιτέχνες, που ενώ λατρεύτηκαν, πλούτισαν και αποθεώθηκαν, εν τέλει βυθίστηκαν στην κατάθλιψη και έχασαν τη ζωή τους με τραγικό τρόπο.

Ο πιο πρόσφατος θάνατος, που συγκλόνισε την παγκόσμια κοινή γνώμη, ήταν αυτός του Μάθιου Πέρι. Ο «Τσάντλερ Μπινγκ» από τη δημοφιλή σειρά «Τα Φιλαράκια» ήταν μόλις 54 χρονών και τα τελευταία χρόνια της ζωής του ταλαιπωρήθηκε αρκετά. Οι εθισμοί του σε ουσίες και τα προβλήματα υγείας δεν του επέτρεψαν να απολαύσει όσα κατάφερε με το πηγαίο ταλέντο του και τις δουλειές του στο Χόλιγουντ.

Με αφορμή την τραγική απώλεια του Μάθιου Πέρι, το reader.gr θυμάται αγαπημένους ηθοποιούς, τραγουδιστές και celebrities, που έφυγαν ξαφνικά από τη ζωή, ενώ «πάλευαν» με τους δικούς τους δαίμονες για χρόνια και αφού πρώτα γνώρισαν την απόλυτη επαγγελματική επιτυχία.

Robin Williams

Πρόκειται για έναν από τους πιο χαρισματικούς ηθοποιούς των τελευταίων δεκαετιών. Ο Robin Williams κέρδισε αρχικά το κοινό με τους κωμικούς του ρόλους, όμως στη συνέχεια έδειξε το τεράστιο υποκριτικό ταλέντο του σε απαιτητικά δράματα. Κέρδισε το Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου για τον ρόλο του στο Good Will Hunting το 1997 και ήταν καθηλωτικός στις ταινίες Good Morning, Vietnam (1987), Dead Poets Society (1989) και The Fisher King (1991).

Βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στην Καλιφόρνια τον Αύγουστο του 2014, σε ηλικία 63 ετών. Ο θάνατός του κρίθηκε ως αυτοκτονία. Σύμφωνα με τη γυναίκα του, είχε διαγνωστεί με τη νόσο του Πάρκινσον και αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, όπως κατάθλιψη, άγχος και αυξανόμενη παράνοια.

Amy Winehouse

Η γυναίκα που άλλαξε τη μουσική την προηγούμενη 20ετία και έγινε σύμβολο μιας εποχής. Η Amy Winehouse δεν ήταν απλά μια τραγουδίστρια, αλλά ένα μουσικό φαινόμενο, που όμως ταλαιπωρήθηκε αφάνταστα από τους δικούς της «δαίμονες».

Τα δικά της σοβαρά προβλήματα, πολλά εκ των οποίων τα μετέτρεψε σε τραγούδια, που αγαπήθηκαν και έγιναν γνωστά σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Η Γουάινχαουζ βρέθηκε νεκρή στις 23 Ιουλίου του 2011 στο σπίτι της στο Λονδίνο.

Ήταν μόλις 27 ετών. Αιτία του θανάτου σύμφωνα με τους ιατροδικαστές ήταν υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ μετά από περίοδο αποτοξίνωσης. Να σημειωθεί ότι το 2011, το άλμπουμ της Back to Black έγινε το πιο επιτυχημένο του 21ου αιώνα (σε πωλήσεις) στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Brittany Murphy

Η Μπρίτανι Μέρφι ήταν Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια. Η αναγνωρισιμότητα ήρθε με την ταινία Clueless (1995), την οποία ακολούθησαν ρόλοι σε ανεξάρτητες ταινίες όπως οι Freeway (1996) και Bongwater (1998).

Έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο θέατρο Μπροντγουεϊ σε μια παραγωγή του έργου του Άρθουρ Μίλερ A View from the Bridge το 1997, προτού εμφανιστεί στις παραστάσεις Girl, Interrupted (1999) και Drop Dead Gorgeous (1999).

Τη δεκαετία του 2000, η Μέρφι εμφανίστηκε στην ταινία Don't Say a Word (2001) μαζί με τον Μάικλ Ντάγκλας και στην ταινία 8 Mile (2002) μαζί με τον Έμινεμ, για τις οποίες έλαβε αρκετά θετικά σχόλια από τους κριτικούς. Στις 20 Δεκεμβρίου 2009, ο Μέρφι πέθανε σε ηλικία 32 ετών κάτω από αμφισβητούμενες συνθήκες.

River Phoenix

Ο Ρίβερ Φίνιξ ήταν ο μεγαλύτερος αδερφός των Ρέιν Φίνιξ, Χόακιν Φίνιξ, Σάμερ Φίνιξ και Λίμπερτι Φίνιξ. Συμμετείχε σε 24 ταινίες και θεωρούνταν ένας από τους σημαντικότερους ηθοποιούς της γενιάς του. Είχε χαρακτηριστεί εφηβικό είδωλο και θεωρήθηκε το λαμπρότερο αστέρι της γενιάς Generation X.

Tα ξημερώματα της 31ης Οκτωβρίου 1993, ο Ρίβερ κατέρρευσε και πέθανε, ύστερα από υπερβολική δόση ναρκωτικών, έξω από το Viper Room, ένα νυχτερινό κέντρο που άνηκε στον Johnny Depp, στην Καλιφόρνια. Ήταν μόλις 23 ετών.

Heath Ledger

Ο Χιθ Λέτζερ ήταν Αυστραλός ηθοποιός, βραβευμένος με Όσκαρ Β' ανδρικού ρόλου για την συγκλονιστική του ερμηνεία στην ταινία Σκοτεινός Ιππότης. Μάλιστα, βραβεύτηκε μετά θάνατον για τον ρόλο του ως Τζόκερ. Από τον Νοέμβριο του 2007, αντιμετώπιζε διάφορα προβλήματα υγείας.

Βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Μανχάταν στις 22 Ιανουαρίου 2008. Ο θάνατός του αποδόθηκε σε δηλητηρίαση από την ταυτόχρονη κατάποση παυσίπονων, αγχολυτικών και υπνωτικών χαπιών.

Θεωρήθηκε ατύχημα και όχι αυτοκτονία ή θάνατος από υπερβολική δόση ναρκωτικών ουσιών, όπως έδειχναν οι αρχικές ενδείξεις. Ήταν μόλις 28 ετών και σύμφωνα με τους οικείους του είχε βυθιστεί στο σκοτάδι για να αποδώσει όσα καλύτερα μπορούσε στον ρόλου του Τζόκερ.

Heath Ledger | AP

Philip Seymour Hoffman

Ο Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν ήταν Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης που εμφανίστηκε σε εκπληκτικές ταινίες όπως: Άρωμα γυναίκας (Scent of a Woman, 1992), Twister (1996), Ξέφρενες νύχτες (Boogie Nights, 1997), Ευτυχία (Happiness, 1998), Ο μεγάλος Λεμπόφσκι (The Big Lebowski, 1998), Μανόλια (Magnolia, 1999), Ο ταλαντούχος κύριος Ρίπλεϊ (The Talented Mr. Ripley, 1999), Σχεδόν διάσημοι (Almost Famous, 2000), 25η ώρα (25th Hour, 2002).

Χτυπημένος από έρωτα (Punch-Drunk Love, 2002), Επιστροφή στο Cold Mountain (Cold Mountain, 2003) και Όταν γνώρισα την Πόλυ (Along Came Polly, 2004). Το 2005 έπαιξε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο Truman Capote (Capote, 2005) και κέρδισε πολλά βραβεία, όπως το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου.

Βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμα του στις 2 Φεβρουαρίου του 2014. Ήταν 46 ετών. Στα νιάτα του ο Χόφμαν πάλεψε με τον εθισμό στα ναρκωτικά και υποτροπίασε το 2012 μετά από πολλά χρόνια νηφαλιότητας.

Jimi Hendrix

Θεωρείται από πολλούς ο κορυφαίος κιθαρίστας στην ιστορία της ροκ. Ο εμβληματικός Τζίμι Χέντριξ ήταν Αμερικανός κιθαρίστας, τραγουδιστής και τραγουδοποιός. Βρέθηκε νεκρός στις 18 Σεπτεμβρίου 1970 στο ξενοδοχείο Samarkand στο Λονδίνο όπου διέμενε.

Αν και ως αιτία θανάτου προσδιορίστηκε αναρρόφηση, οι συνθήκες που οδήγησαν στο θάνατό του οφείλονταν σε υπερβολική λήψη βαρβιτουρικών. Ήταν μόλις 27 ετών.

Anthony Bourdain

Ο Άντονι Μπουρντέν ήταν η επιτομή του μποέμ. Αμερικανός σεφ, διασημότητα, συγγραφέας και προσωπικότητα της τηλεόρασης, που πρωταγωνίστησε σε τηλεοπτικές εκπομπές. Τα ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο και για πολλούς έκανε την «καλύτερη και πιο ευχάριστη δουλειά στον κόσμο».

Οι εκπομπές του επικεντρώνονταν στην κουζίνα, τον πολιτισμό και τις συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων στις χώρες που επισκεπτόταν. Παράλληλα, θεωρούνταν ένας από τους σπουδαιότερους σεφ στον κόσμο. Βρέθηκε απαγχονισμένος στα 61 του χρόνια, ενώ βρισκόταν στη Γαλλία για γυρίσματα.

Elvis Presley

Ο Έλβις Πρίσλεϊ ήταν «ο Βασιλιάς του Ροκ εντ Ρολ» και θεωρείται ως ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες όλων των εποχών. Παρά τις επιτυχίες και ιδιαίτερα μετά το διαζύγιο του το 1973, ο Πρίσλεϊ άρχισε να γίνεται ιδιαίτερα απόμακρος και να παίρνει συνεχώς βάρος, ενώ μαχόταν και με την εξάρτησή του από τα συνταγογραφούμενα φάρμακα, τα οποία είχαν μεγάλο αντίκτυπο στην εμφάνισή του αλλά και στην απόδοσή του πάνω στη μουσική.

Το 1977 βρήκε τον Πρίσλεϊ να μάχεται με τον εαυτό του, καθώς είχε μετατραπεί σε σκιά του εαυτού του. Η χρόνια χρήση συνταγογραφουμένων φαρμάκων επιβάρυνε σοβαρά την υγεία του. Έφυγε από τη ζωή το 1977 στο κτήμα του σε ηλικία 42 ετών.

Σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε αργότερα, οι γιατροί ανακοίνωσαν πως ο θάνατος επήλθε από καρδιακή αρρυθμία, η οποία προκλήθηκε από μεγάλη δόση ναρκωτικών.

Marilyn Monroe

Η Μέριλιν Μονρόε έγινε νωστή για την ενσάρκωση κωμικών ρόλων ως «ξανθιά σεξοβόμβα» και μετατράπηκε σε ένα από τα πιο γνωστά σύμβολα του σεξ της δεκαετίας 1950 και 1960, αλλά και ορόσημο της σεξουαλικής επανάστασης της εποχής.

Ήταν κορυφαία ηθοποιός για μια δεκαετία και οι ταινίες απέσπασαν $200 εκατομμύρια (ισάξια με $2 δισεκατομμύρια το 2021) μέχρι τη στιγμή που απεβίωσε το 1962.

Μέριλιν Μονρόε | Associated Press

Η Μονρόε παραμένει ένα τεράστιο είδωλο της ποπ κουλτούρας μέχρι και σήμερα. Η Μέριλιν Μονρόε έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 36 ετών, στις 4 Αυγούστου του 1962. Βρέθηκε νεκρή από την οικονόμο της μία μέρα αργότερα.

Στο ένα χέρι κρατούσε το ακουστικό του τηλεφώνου, ενώ δίπλα της υπήρχε ένα κενό φιαλίδιο υπνωτικών. Ο θάνατός της αποδόθηκε σε υπερβολική δόση υπνωτικών χαπιών.

Whitney Houston

Το 2009 το Βιβλίο Γκίνες κατέγραψε τη Γουίτνεϊ Χιούστον ως την πιο πολυβραβευμένη γυναίκα τραγουδίστρια όλων των εποχών.Ανάμεσα στις 415 συνολικά βραβεύσεις της έχει κερδίσει 2 Emmy, 6 Grammy, 30 Billboard Music Awards και 22 American Music Awards.

Η Χιούστον είναι επίσης μία από τις εμπορικότερες τραγουδίστριες παγκοσμίως, με πάνω από 170 εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ και singles. Τον Φεβρουάριο του 2012, η Χιούστον πνίγηκε σε μια μπανιέρα σε ξενοδοχείο στο Μπέβερλι Χιλς. Οι ιατροδικαστές έκαναν λόγο για καρδιακή νόσο και χρήση κοκαΐνης. Ήταν 48 ετών.

Kurt Cobain

Ο Κερτ Κομπέιν ήταν τραγουδιστής, κιθαρίστας και συνθέτης του εναλλακτικού ροκ συγκροτήματος Nirvana. Συνδέθηκε με την ανερχόμενη σκηνή του Grunge στο Σιάτλ και θεωρείται πρωτοπόρος και κορυφαίος στην ιστορία της εναλλακτικής ροκ. Η μουσική του επηρέασε και συνεχίζει να επηρεάζει μέχρι σήμερα την παγκόσμια μουσική σκηνή. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, αντιμετώπισε προβλήματα εθισμού με ναρκωτικές ουσίες. Βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Σιάτλ, στις 8 Απριλίου 1994, ενώ ο θάνατός του εκτιμάται ότι επήλθε στις 5 Απριλίου.

Michael Jackson

Ο Μάικλ Τζάκσον θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες στην ιστορία της μουσικής και του θεάματος. Με καριέρα πάνω από 4 δεκαετίες είναι ευρέως γνωστός ως ο «Βασιλιάς της Ποπ» και υπολογίζεται ότι οι πωλήσεις των δίσκων του αγγίζουν τα 500 εκατομμύρια.

Στις 25 Ιουνίου 2009, ο Αμερικανός τραγουδιστής Μάικλ Τζάκσον πέθανε από υπερβολική δόση Propofol που του χορηγήθηκε ενδοφλέβια από κάποιον άλλον - εν προκειμένω από τον προσωπικό γιατρό του Dr. Conrad Murray.

Η προποφόλη (propofol) είναι μη βαρβιτουρικό ενδοφλέβιο αναισθητικό βραχείας δράσης που χαρακτηρίζεται από ταχεία εισαγωγή, περίπου 30 δευτερολέπτων και χρησιμοποιείται για εισαγωγή και διατήρηση της αναισθησίας.

Anna Nicole Smith

Η Άννα Νικόλ Σμιθ ήταν μοντέλο, ηθοποιός, και έγινε διάσημη όταν επιλέχθηκε ως Playmate του περιοδικού Playboy το 1993. Παντρεύτηκε τον πάνω από 60 έτη μεγαλύτερό της εκατομμυριούχο J. Howard Marshall Smith στις 27 Ιουνίου 1994 (εκείνος ήταν 89 ετών και εκείνη 26) ο οποίος πέθανε στις 4 Αυγούστου 1995.

Η ίδια πέθανε σε ξενοδοχείο, το 2007, υπό μυστηριώδεις συνθήκες, κατά πάσα πιθανότητα από υπερβολική δόση ναρκωτικών.