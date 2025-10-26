Μενού

Ο Κένεντι πριν την προεδρία και η νύχτα στη φυλακή: Το βιβλίο που ρίχνει φως στη ζωή του προέδρου

Πώς κάποια γεγονότα καθόρισαν τη ζωή του και μετέπειτα τη θητεία του ως ο 35ος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Reader symbol
Newsroom
RFKennedy
Ρόμπερτ Κένεντι | AP Photo
  • Α-
  • Α+

Ένα νέο βιβλίο που φέρει τον τίτλο Becoming JFK: John F. Kennedy's Early Path to Leadership, ρίχνει περισσότερο ακόμα φως στη ζωή του Τζον Φ. Κένεντι, που πέντε δεκαετίες μετά τον θάνατό του, εξακολουθεί να γοητεύει τον κόσμο.

Γραμμένο από τον Σκοτ Μπάντλερ, το εν λόγω βιβλίο αποκαλύπτει λεπτομέρειες για τα χρόνια πριν γίνει 35ος πρόεδρος των ΗΠΑ, όπως τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε και την αδυναμία του να διατηρήσει το βάρος του, καθώς και την πολύπλοκη σχέση με τον αδερφό του, Τζόζεφ Τζούνιορ.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΒΙΒΛΙΟ