Ο Κένεντι πριν την προεδρία και η νύχτα στη φυλακή: Το βιβλίο που ρίχνει φως στη ζωή του προέδρου

Ένα νέο βιβλίο που φέρει τον τίτλο Becoming JFK: John F. Kennedy's Early Path to Leadership, ρίχνει περισσότερο ακόμα φως στη ζωή του Τζον Φ. Κένεντι, που πέντε δεκαετίες μετά τον θάνατό του, εξακολουθεί να γοητεύει τον κόσμο.

Γραμμένο από τον Σκοτ Μπάντλερ, το εν λόγω βιβλίο αποκαλύπτει λεπτομέρειες για τα χρόνια πριν γίνει 35ος πρόεδρος των ΗΠΑ, όπως τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε και την αδυναμία του να διατηρήσει το βάρος του, καθώς και την πολύπλοκη σχέση με τον αδερφό του, Τζόζεφ Τζούνιορ.

