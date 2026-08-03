Οι καλοκαιρινές διακοπές αποτελούν το «milestone» για όλο τον κόσμο που ανυπομονεί να βρεθεί σε μια ξαπλώστρα με ένα παγωμένο ποτό στο ένα χέρι και στο άλλο το βιβλίο του. Όμως, τι δείχνει για σένα το βιβλίο που έβαλες στην βαλίτσα σου;

«Δεν πρόκειται σίγουρα για τυχαία επιλογή», ​​λέει ο Edgar Dubourg, γνωσιακός επιστήμονας στην École Normale Supérieure του Παρισιού. «Η λίστα των αναγνωσμάτων σου είναι, ουσιαστικά, ένας χάρτης της προσωπικότητάς σου», μεταδίδει το BBC.

«Όταν επιλέγεις ένα θρίλερ, ένα αισθηματικό μυθιστόρημα, ένα βιβλίο τρόμου ή επιστημονικής φαντασίας, δεν αποδράς από την ψυχολογία σου· κατά κάποιον τρόπο, έρχεσαι σε επαφή με πολύ αρχέγονες και ενστικτώδεις πλευρές του εγκεφάλου σου. »Η λογοτεχνία δεν δημιουργεί νέα συναισθήματα μέσα σου.

Απλώς ενεργοποιεί προϋπάρχοντα κίνητρα, όπως τα ένστικτα». Μελέτες έχουν δείξει ότι οι επιλογές των βιβλίων μας μπορούν να αποκαλύψουν υποσυνείδητα σημαντικές πτυχές της προσωπικότητάς μας, συμπεριλαμβανομένου του τι μας προσφέρει ευχαρίστηση και τι μας προκαλεί συναισθήματα.

Έρευνα της Δρ. Valerie van Mulukom, ανώτερης λέκτορα ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Oxford Brookes, υποδεικνύει ότι οι εσωτερικές μας αγωνίες (ή αυτό που η ίδια αποκαλεί «υπαρξιακές ανασφάλειες») καθορίζουν ποιο βιβλίο θα διαλέξουμε από το ράφι. Στο πλαίσιο της μελέτης της, χρησιμοποίησε τη συχνότητα με την οποία κάποιος ασχολείται με ένα συγκεκριμένο λογοτεχνικό είδος, προκειμένου να το αντιστοιχίσει με μία από τις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες:

Επικές περιπέτειες σε άλλους κόσμους (δράση, περιπέτεια, επιστημονική φαντασία, δυστοπία/μετα-αποκαλυπτικό σκηνικό, φαντασία)

Καθημερινή ζωή και ανθρώπινες σχέσεις (κωμωδία, ρομαντικό, δράμα, οικογενειακό, μιούζικαλ)

Απειλή και κίνδυνος (αληθινά εγκλήματα, αστυνομικό/μυστήριο/θρίλερ, τρόμος)

Πραγματικά γεγονότα και ιστορία (ντοκιμαντέρ, βιογραφία, ιστορικό)

Τι σημαίνουν όμως όλα αυτά; Και πώς συνδέονται με τις δικές μας αγωνίες;

Δεν μπορείς να αντισταθείς στα αστυνομικά μυθιστορήματα μυστηρίου; Μάλλον σε ελκύει το στοιχείο του κινδύνου. Αν είσαι λάτρης των αστυνομικών μυθιστορημάτων, αυτό υποδηλώνει ότι σε απασχολούν, ή σε ιντριγκάρουν, οι καταστάσεις απειλής και κινδύνου.

Το ενδιαφέρον αυτό δεν περιορίζεται μόνο στα κλασικά αστυνομικά μυθιστορήματα ή στα ψυχολογικά θρίλερ, αλλά μπορεί να εκτείνεται σε οτιδήποτε, από ιστορίες πραγματικών εγκλημάτων και κατασκοπευτικά σενάρια μέχρι ιστορίες τρόμου με υπερφυσικά στοιχεία, όπως τα έργα του Stephen King.

Έχεις την τσάντα θαλάσσης γεμάτη με αισθηματικά μυθιστορήματα; Πιθανότατα σε απασχολούν οι σχέσεις σου.

Αν, από την άλλη, προτιμάς τις ιστορίες με έντονο ερωτικό πάθος, τότε οι ανασφάλειές σου είναι πιθανότερο να αφορούν τις σχέσεις σου, τόσο τις ερωτικές όσο και τις πλατωνικές, καθώς και τις σκέψεις σου γύρω από την κοινωνική σου θέση και τη φήμη σου.

Περνάτε το καλοκαίρι στο Γουέστερος; Ίσως ανήκετε σε εκείνους που ανησυχούν για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Στον αντίποδα, όσοι αγαπούν τη λογοτεχνία επιστημονικής φαντασίας ή φαντασίας τείνουν να προβληματίζονται περισσότερο για την κατάσταση του κόσμου. Αν περνάτε τις καλοκαιρινές σας διακοπές διαβάζοντας επιτέλους τα βιβλία του «Game of Thrones», έργα γνωστά για τον συνδυασμό πολιτικών ραδιουργιών και μεσαιωνικών μαχών με ιστορίες για δράκους και στρατιές απέθαντων, τότε είναι πιθανό να ανήκετε σε εκείνους που ανησυχούν για την κλιματική αλλαγή ή την απειλή του πολέμου.

Προτιμάτε τα έργα μη μυθοπλασίας; Ίσως αναζητάτε απαντήσεις και όχι περιπέτειες. Τι γίνεται αν προτιμάτε τις αυτοβιογραφίες ή τα βιβλία ιστορίας; Ο Δρ Dubourg υποστηρίζει ότι σημασία έχουν οι αφηγήσεις, και όχι απαραίτητα το αν βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα ή στη μυθοπλασία. «Όλοι μας καταναλώνουμε αφηγήσεις, είτε αυτές έχουν τη μορφή ειδήσεων, είτε ανεκδότων, είτε ιστοριών που διηγούνται οι άνθρωποι στις γειτονιές τους».