«Ένας τύπος με στολή κλόουν»: Η ιστορία που σημάδεψε τον Ντέιβιντ Μπάουι

Καλοκαίρι του 1980, ο David Bowie έχει μόλις επιστρέψει στην Αγγλία από τον αυτό-εξορισμό του στο Βερολίνο, εκεί όπου ηχογράφησε τη θρυλική τριλογία album "Low" - "Heroes" -"Lodger" (1977-79). O Βρετανός τραγουδιστής έχει ξεκινήσει γυρίσματα για το βιντεοκλίπ του τραγουδιού "Ashes to Ashes", σε μια παραλία, στην περιοχή Hastings, με το σκηνοθέτη David Mallet. Φοράει μια στολή πιερότου, ίδια με εκείνη που ποζάρει και στο εξώφυλλο του νέου του δίσκου "Scary Monsters".

Τα γυρίσματα του κλιπ ξεκινάνε, με συμμετοχές από διάφορα «φρικιά» με ενδιαφέρουσες φάτσες που έχουν εντοπίσει στα κλαμπ του Λονδίνου. Ο «Λεπτός Λευκός Δούκας» επέστρεφε δυναμικά.

Κάποια στιγμή, ενώ ο Μπάουι περπατάει μπροστά από μια μπουλντόζα σε λειτουργία, εμφανίζεται από το πουθενά ένας ηλικιωμένος κύριος, που πήγαινε βόλτα το σκυλάκι του. Του φωνάζουν να κάνει πέρα, εκείνος δεν καταλαβαίνει τίποτα, τους απαντά «άντε γ@μηθείτε, αυτή είναι η παραλία μου».

Το γύρισμα σταματάει. Ο σκηνοθέτης πλησιάζει τον ηλικιωμένο κύριο και τον ρωτάει «συγνώμη κύριε, ξέρετε ποίος είναι αυτός;» και δείχνει τον Ντέιβιντ Μπάουι, να αράζει σε μια καρέκλα με τη στολή του πιερότου.

Ο γέρος απαντά με περισσή ειλικρίνεια:

«Ναι, είναι μ@νι με στολή κλόουν».

Όταν άκουσε αυτή τη φράση ο Μπάουι γέλασε, όμως του έμεινε στο μυαλό σχεδόν ως στοχασμός. «Ήταν πολύ σημαντική στιγμή για μένα, με έβαλε στη θέση μου. Συνειδητοποίησα πώς ναι, τελικά είμαι ένα μ@νι με στολή κλόουν» παραδέχτηκε μερικά χρόνια αργότερα.

Ο Ντέιβιντ Μπάουι πέθανε (ή αυτό μας έπεισε πως συνέβη) στις 10 Ιανουαρίου 2016. Ο κωμικός Αντάμ Μπάξτον μετέτρεψε αυτή την ιστορία σε ένα ξεκαρδιστικό animation clip.