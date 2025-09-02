Ακυρώνεται η συναυλία των Active Member στη Θεσσαλονίκη: Τραυματίστηκε μέλος της μπάντας

Ακυρώνεται η συναυλία του ραπ συγκροτήματος Active Member, που ήταν προγραμματισμένη για αύριο (03/09) στη Θεσσαλονίκη, στο δήμο Παύλου Μελά.

Σύμφωνα με ανάρτηση του ίδιου του δήμου στον επίσημο λογαριασμό στο Facebook, η εμφάνιση ακυρώνεται λόγο τραυματισμού ενός μέλους από το συγκρότημα.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση αναφέρει: «Η συναυλία του συγκροτήματος Active Member που ήταν προγραμματισμένη για αύριο, Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου, στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου δεν θα πραγματοποιηθεί.

Η εμφάνιση των Active Member ακυρώνεται λόγω τραυματισμού μέλους του σχήματος.

Η αυριανή συναυλία ήταν μέρος των καλλιτεχνικών δράσεων, με τίτλο «Πολιτιστικός Σεπτέμβρης», που διοργανώνει ο Δήμος Παύλου Μελά».