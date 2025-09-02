Μενού

Ακυρώνεται η συναυλία των Active Member στη Θεσσαλονίκη: Τραυματίστηκε μέλος της μπάντας

Η ανακοίνωση του δήμου για την αιφνίδια ακύρωση της συναυλίας των Active Member στην Θεσσαλονίκη.

Reader symbol
Newsroom
active member
Active Member | YouTube
  • Α-
  • Α+

Ακυρώνεται η συναυλία του ραπ συγκροτήματος Active Member, που ήταν προγραμματισμένη για αύριο (03/09) στη Θεσσαλονίκη, στο δήμο Παύλου Μελά.

Σύμφωνα με ανάρτηση του ίδιου του δήμου στον επίσημο λογαριασμό στο Facebook, η εμφάνιση ακυρώνεται λόγο τραυματισμού ενός μέλους από το συγκρότημα. 

Αναλυτικά, η ανακοίνωση αναφέρει: «Η συναυλία του συγκροτήματος Active Member που ήταν προγραμματισμένη για αύριο, Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου, στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου δεν θα πραγματοποιηθεί. 

Η εμφάνιση των Active Member ακυρώνεται λόγω τραυματισμού μέλους του σχήματος. 

Η αυριανή συναυλία ήταν μέρος των καλλιτεχνικών δράσεων, με τίτλο «Πολιτιστικός Σεπτέμβρης», που διοργανώνει ο Δήμος Παύλου Μελά».

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

EVENTS