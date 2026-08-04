Αλέξανδρος Τσουβέλας, «Εξωγήινος – Η επιστροφή»: Stand up comedy από τον πλανήτη Τσούβι στη Βαμβακού

Η Βαμβακού αποδεικνύει πως το καλοκαίρι στο βουνό μπορεί να είναι εκτός από δροσερό, απρόβλεπτο και απόλυτα fun. Τον Αύγουστο, το χωριό διαγράφει μια τροχιά παιχνιδιού, μουσικής και δημιουργικής ελευθερίας, μέσα από την πρωτοβουλία Αναβίωσης της Βαμβακούς που υλοποιεί ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Vamvakou Revival, με την αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).



Ο Τσούβι έρχεται στη Βαμβακού με εξωγήινο Stand up comedy, επίκαιρο όσο ποτέ. Το TSOUVELAS II προσγειώνεται στον Πάρνωνα, αψηφώντας τη βαρύτητα της καθημερινότητας και σκορπά διαστημικό γέλιο.

Ανακαλύψτε τον πλανήτη Τσούβι και το σύμπαν που βρίσκεται στη δική του διάσταση. Ατάκες, πρόζα, αυτοσχεδιασμοί με γήινους και «εξωγήινους» χαρακτήρες, σε ένα Stand up comedy 90 λεπτών ή μήπως παραπάνω (??) μιας και το απρόβλεπτο είναι πλέον προβλεπόμενο. Προλάβετε τα εισιτήριά σας και το διαστημόπλοιο της κωμωδίας θα τα δώσει όλα επί σκηνής.

Κατάλληλο για 16+ ετών



Ηλεκτρονική προπώληση εδώ



Φυσική προπώληση σε επιλεγμένα σημεία στη Σπάρτη | Βρείτε τα εδώ



Είσοδος: 15€

Είτε αναζητήσεις εξωγήινους στον ουρανό είτε τους συναντήσεις επί σκηνής, ένα είναι βέβαιο: από τη Βαμβακού θα φύγεις με μια αξέχαστη καλοκαιρινή εμπειρία!



Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες στο: https://www.vamvakourevival.org/events/

Λίγα λόγια για τη Βαμβακού και τη Vamvakou Revival

H Vamvakou Revival ιδρύθηκε το 2018, με σκοπό την πλήρη αναζωογόνηση του χωριού της Βαμβακούς Λακωνίας, από μια ομάδα νέων με καταγωγή και ισχυρούς δεσμούς με το χωριό, έχοντας την ηθική και οικονομική υποστήριξη από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Οι δύο οργανισμοί μοιράζονται τα τελευταία χρόνια το κοινό όραμα της Αναβίωσης της Βαμβακούς, με εφόδια την ιστορία, το ανθρώπινο κεφάλαιο και τον φυσικό πλούτο της περιοχής. Όραμα είναι η δημιουργία ενός χωριού-πρότυπου, βασισμένου στη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου, με πρωτεύοντα στόχο την επιστροφή μόνιμων κατοίκων. Βασικό όχημα αποτελούν η δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και η εξασφάλιση σύγχρονων συνθηκών διαβίωσης, ώστε σε μερικά χρόνια η Βαμβακού να σφύζει και πάλι από ζωή με οικογένειες, παιδιά - και το πρώτο κουδούνι του σχολείου να χτυπήσει ξανά. Οι βασικοί πυλώνες της πρωτοβουλίας είναι ο τουρισμός, η καινοτομία, ο πολιτισμός, η αγροδιατροφή και η επιχειρηματικότητα. Πρόθεση είναι η Βαμβακού να χαράξει τον δρόμο της αναβίωσης, φιλοδοξώντας να λειτουργήσει ως μοντέλο, ώστε να ακολουθήσουν πολλά ακόμη χωριά στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς.