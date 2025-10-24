«Άξιον Εστί» στον Καθεδρικό Ναό της Βιέννης για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη

Στο πλαίσιο του Ιωβηλαίου των 100 χρόνων από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη, διοργανώνεται συναυλία – αφιέρωμα στον σπουδαίο Έλληνα συνθέτη, το Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025, στις 18:30, στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδος της Βιέννης, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πρεσβείας της Βιέννης και της Ι. Μητροπόλεως Αυστρίας.

Συμμετέχουν, κλιμάκια της Συμφωνικής Ορχήστρας και της Μικτής Χορωδίας του Ωδείου Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης που θα ερμηνεύσουν αποσπάσματα από το έργο «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ» καθώς και γνωστά τραγούδια του μοναδικού Μίκη Θεοδωράκη, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου και καλλιτεχνικού διευθυντή του Ωδείου Παναγιώτη Διαμαντή. Σολίστ ο Αλέξανδρος Τζοβάνι.

Η συναυλία διοργανώνεται από το «Λύκειο Ελληνίδων Βιέννης» με ελεύθερη είσοδο.