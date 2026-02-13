«Εκπομπή» στο Black Duck με την Γεωργία Δρακάκη - Κάθε Τρίτη με διαφορετικούς καλεσμένους

Κάθε Τρίτη και ένα επεισόδιο μίας «Εκπομπής». Κάθε Τρίτη με διαφορετικούς καλεσμένους. Κάθε Τρίτη και ένα διαφορετικό θέμα. Όλα με πρωταγωνιστές τον Λόγο (και το παράλογο!) και την Μουσική.

Μία εκπομπή, λοιπόν, που θα ανέβει σταδιακά, επεισόδιο το επεισόδιο, από τα τέλη Μαρτίου στο YouTube, αφού πρώτα θα έχει βιντεοσκοπηθεί με ζωντανό κοινό την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, 3, 10 και 17 Μαρτίου στο Black Duck. Κάθε φορά με διαφορετική θεματολογία , μέσα από το προσωπικό φίλτρο και αισθητική της Γεωργίας Δρακάκη, η οποία θα παντρέψει on stage και live τις ιδιότητές της: συγγραφέας, δημοσιογράφος, τραγουδίστρια.

Πιο αναλυτικά

Τρίτη 24 Φλεβάρη - Επεισόδιο 01: Αριστοτέλους και Iθάκης γωνία

Τραγούδια των δρόμων και των διαδρομών. Των έξω διαδρομών, στην πόλη και των μέσα, στον εαυτό μας. Η ενηλικίωση που μοιάζει με μια μεγάλη λεωφόρο. Μια Ακρόπολη στο βάθος - κάτι σαν φως, κάτι σαν δικαιοσύνη.

Καλεσμένοι: Ζαχαρίας Καρούνης, Σοφία Αρβανίτη, Πένυ Ξενάκη, Kostis Talos και Θράσος Καμινάκης

Τρίτη 3 Μάρτη - Επεισόδιο 02: Όχι μαζί

Τραγούδια του χωρισμού και του χωριστά. Του ανεκπλήρωτου έρωτα. Της αδόκητης καψούρας. Των ανθρώπων που δεν ζουν κάτω από την ίδια στέγη και, ίσως, βρίσκονται πιο κοντά από εκείνους που μοιράζονται ένα κοινό κρεβάτι.

Καλεσμένοι: Αντώνης Απέργης, Δημήτρης Μπάκουλης, Ευτυχία Μητρίτσα, Θωμάς Φώτης, Νίκη Σερέτη και Στέλιος Δημόπουλος

Τρίτη 10 Μάρτη - Επεισόδιο 03: Τα κόκκινα τα μπλουζ

Η Μελαγχολία είναι modus vivendi και ουδεμία σχέση έχει με την κατάθλιψη. Μόνο όσες και όσοι κοινωνούν τη χαρά της ζωής, αντιλαμβάνονται την ανάγκη για ράγισμα, να μπορεί να μπει λίγο σκοτάδι και να βγει λίγο φως. Ρεμπέτικα, τάνγκο, βαλσάκια, soul κομμάτια, εσωστρέφεια και παλιές ιστορίες.

Καλεσμένοι: Sugahspank, Άγγελος Παπαδημητρίου, Δημήτρης Μυστακίδης και Πέρης Μιχαηλίδης

Τρίτη 17 Μάρτη - Επεισόδιο 04: Νύχτα ξελογιάστρα

Τραγούδια και αφηγήσεις της νύχτας, του φεγγαριού, των ξενύχτηδων, των σκυλάδικων, των μοναχικών ξημερωμάτων με τσιγάρο και με κέφι κακό ή καλό. Μια βραδιά αφιερωμένη στα φώτα που σβήνουν και στις πανσελήνους που μας παρηγορούν καθώς πίνουμε, σπάμε, χορεύουμε, γλεντάμε. Καθώς πονάμε. Και ξενυχτάμε.

Καλεσμένοι: Θάνος Αλεξανδρής, Αντώνης Μιτζέλος, Στάθης Δρογώσης, Έλενα Στάθη, Νίκος Σκαραβαίος.

Η διάρκεια της κάθε εκπομπής - παράστασης θα είναι δύο ώρες.

Αρχισυνταξία – παρουσίαση - τραγούδι: Γεωργία Δρακάκη

Στο πιάνο o Λουκάς Κουρλής

Σκηνοθετική επιμέλεια: Νεφέλη Παπαναστασοπούλου

Art Direction: Ελένη Καράκου

Video/Φωτογραφίες: Μαρκέλλος Πλακίτσης

Οπτικό Υλικό: Μπάμπης Μελικίδης

“Εκπομπή” με την Γεωργία Δρακάκη

Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, 3, 10 και 17 Μαρτίου

Black Duck

Ιωάννου Παπαρρηγοπούλου 5- 7

Τηλέφωνο κρατήσεων: 2103252396

Είσοδος: 15 ευρώ

Ώρα έναρξης: 21.00

Λίγα λόγια για την Γεωργία Δρακάκη

Η Γεωργία Δρακάκη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1992 και σπούδασε Νομικά και Δημοσιογραφία-Νέα Μέσα. Είναι συγγραφέας, δημοσιογράφος και τραγουδίστρια.

Έχει γράψει θεατρικά έργα που έχουν παιχτεί σε αθηναϊκές σκηνές, διηγήματα που έχουν εκδοθεί σε συλλογές και στίχους που έχουν μελοποιηθεί. Το τελευταίο της βιβλίο «Ο Τάσος πέθανε» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κάκτος.

Ασχολείται επαγγελματικά από το 2012 με συνεντεύξεις, κείμενα και ραδιοφωνικές εκπομπές γύρω από την πόλη, τον πολιτισμό, την γαστρονομία και τις ανθρώπινες σχέσεις. Δημοσιεύει τακτικά σε περιοδικά, εφημερίδες και sites τα ρεπορτάζ και τα θέματά της. Διατηρεί την πολυδιαβασμένη στήλη Sex Editor στο Andro.gr, στην οποία καταθέτει πρωτότυπες, πορνογραφικές ιστορίες και κείμενα για τον έρωτα και το σεξ.

Τραγουδάει επαγγελματικά από την ενηλικίωσή της και ύστερα: έχει συνεργαστεί, μεταξύ άλλων, με τον Θοδωρή Παπαδόπουλο (Οπισθοδρομική Κομπανία), τον Βασίλη Λέκκα και τον τραγουδοποιό Θωμά Φώτη. Έχει εμφανιστεί ως τραγουδίστρια στον δρόμο, στο Μέγαρο Μουσικής, σε θέατρα, σε καφενεία και ταβέρνες, σε γνωστά live stages και, απαρεγκλίτως, στο μπάνιο της. Τώρα και στο Black Duck στην «Εκπομπή» της, που θα έχει ζωντανές συνεντεύξεις, τραγούδια με ένα πιάνο και πολλές φωνές, αλλά και αποσπάσματα από κείμενά της.