Η αγαπημένη Ελεωνόρα Ζουγανέλη έρχεται στην Κρήτη για δύο ανεπανάληπτες συναυλίες, την Τετάρτη 19 Αυγούστου 2026 στο Θέατρο Ανατολικής Τάφρου στα Χανιά και την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026 στην Παχειά Άμμος (Λιμενικό Καταφύγιο) στην Ιεράπετρα.

Με τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και την βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά απ’ ό,τι πρέπει.

Με αγαπημένες στιγμές από τη δισκογραφία της, τραγούδια που έγιναν κοινές αναμνήσεις αλλά και νέες μουσικές στάσεις, η φετινή περιοδεία υπόσχεται βραδιές με ένταση, αλήθεια και τη μοναδική ενέργεια της ζωντανής μουσικής.

«Και αυτό το καλοκαίρι θα βρεθούμε ξανά από κοντά.

Με φωνές δυνατές, στίχους που ξέρουν τον δρόμο και τη χαρά της ζωντανής επαφής να κάνει τα πάντα λίγο πιο αληθινά.

Να πούμε όσα δεν λέγονται εύκολα, να φωνάξουμε ρεφρέν σαν να μη μας ακούει κανείς.

Η καλοκαιρινή περιοδεία ξεκινά.

Φέρτε καλή παρέα.

Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει η μουσική.

Σας περιμένω με λαχτάρα

Ελεωνόρα»

Ελεωνόρα Ζουγανέλη

Οι συντελεστές

Ελεονώρα Ζουγανέλη

Μουσικοί

Ευριπίδης Ζεμενίδης: Ενορχηστρώσεις & κιθάρες

Γιάννης Αρβανιτάκης: Τρομπόνι

Αλέξανδρος Δημόπουλος: Πλήκτρα

Βαχάν Γκαλστιάν: Πνευστά

Γιώργος Πουλιάσης: Τύμπανα

Δημήτρης Σαββαΐδης: Λαούτο, μπουζούκι & κιθάρα

Χάρης Χαραλάμπους: Μπάσο

Φωνητικά:

Ιωάννα Μόρφη & Μαργαρίτα Παπαδημητρίου & Ποζατζίδου Ελένη

Ηχοληψία:

Γιάννης Λαμπρόπουλος, Ζαχαρίας Σταμούλος, Γιώργος Γιαννόπουλος

Σχεδιασμός φώτων:

Γιώργος Τσάβαλλος

Παραγωγή: Solar Productions

Επικοινωνία: Entechno Sessions | Cultural Promotion

Προπώληση Εισιτηρίων

Χανιά 19 Αυγούστου 2026

Θέατρο Ανατολικής Τάφρου - Χανιά

Ώρα Προσέλευσης: 20.00

Ώρα Έναρξης: 21.00

Για Ηλεκτρονική Προπώληση, πατήστε εδώ.

Φυσική Προπώληση:

NANADAKIS TRAVEL (στο κέντρο της πόλης)

Ιεράπετρα 20 Αυγούστου 2026

Λιμενικό Καταφύγιο Παχειάς Άμμου - Ιεράπετρα

Ώρα Έναρξης: 21.30

Φυσική Προπώληση:

PROGRESSIVE, ΗΛ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 2, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ