Η αντίστροφη μέτρηση για το SNF Nostos 2026 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) ξεκίνησε!

Έπειτα από δύο χρόνια εντατικών προετοιμασιών, το SNF Nostos 2026 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) είναι έτοιμο να «ανοίξει τις πόρτες του» και να υποδεχθεί όλο τον κόσμο με ελεύθερη πρόσβαση, στη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα εκδοχή της διοργάνωσης, που περιλαμβάνει ένα πλούσιο προγραμματισμό, διάρκειας οκτώ ημερών (21 – 28 Ιουνίου) και βασική θεματική το κεντρικό μήνυμα του Ιδρύματος: «Επίκεντρο ο άνθρωπος». Και δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, καθώς η αφορμή για τη φετινή διοργάνωση είναι ο εορτασμός της επετείου 30 χρόνων κοινωφελούς έργου του Ιδρύματος, που πλέον αγγίζει περισσότερες από 5.700 δωρεές σε 137 χώρες του κόσμου.

Ο χώρος διεξαγωγής του SNF Nostos είναι το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), ο ανοιχτός και προσβάσιμος σε όλους δημόσιος χώρος της πόλης, ο οποίος παραδόθηκε από το ΙΣΝ στην Ελληνική Πολιτεία το 2017, και στον οποίο το ΙΣΝ «επιστρέφει» συμβολικά σε κάθε SNF Nostos.

Το SNF Nostos 2026, η πολυσυλλεκτική διοργάνωση γεμάτη συζητήσεις, προβληματισμό, τέχνη, τολμηρές ιδέες, μουσική, χορό, παραστάσεις, διασκέδαση και αθλητισμό, συγκεντρώνει περισσότερες από 200 προσωπικότητες από περισσότερες από 30 χώρες του κόσμου.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν ονόματα όπως ο πρωταθλητής NBA, Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Ολυμπιονίκης άλματος επί κοντώ, Εμμανουήλ «Manolo» Καραλής, που μιλούν με τον Πρόεδρο του ΙΣΝ, Ανδρέα Δρακόπουλο για τον πρωταθλητισμό και τον ρόλο των υποστηρικτικών δικτύων. Επίσης, ξεχωρίζει το όνομα της stand-up κωμικού Κατερίνας Βρανά που μιλά για τον ρόλο της κωμωδίας στις πιο σκοτεινές στιγμές της, ως καλεσμένη μιας σειράς ομιλιών που παρουσιάζουν οι Διάλογοι του ΙΣΝ.

Στη σκηνή του SNF Nostos 2026 ανεβαίνει επίσης ο κορυφαίος κωμικός και η ψυχή των Monty Python, John Cleese, o χαρισματικός ηθοποιός Willem Dafoe, η bestselling συγγραφέας Karen Hao, και ο επίσης διακεκριμένος ηθοποιός Jason Isaacs. Ανάμεσά στους ομιλητές συγκαταλέγονται επίσης ο ιστορικός Mark Mazower που συναντιέται επί σκηνής με μια ομάδα δημιουργών μεταξύ των οποίων και η ακαδημαϊκός Maboula Soumahoro, ο K-pop σταρ Eric Nam, η υποψήφια για Όσκαρ σκηνοθέτης Nisha Pahuja, η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Lincoln Center for the Performing Arts Mariko Silver, αλλά και… ανθρωποειδή σε ρόλο έκπληξη καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.



To πρόγραμμα του SNF Nostos 2026, που έχει συνεπιμεληθεί το ΙΣΝ με τον μη κερδοσκοπικό δημοσιογραφικό οργανισμό iMEdD (incubator for Media Education and Development) περιλαμβάνει συνολικά περισσότερες από 150 ώρες προγραμματισμού, πάνω από 90 συζητήσεις, εκδηλώσεις και εργαστήρια, 16 παραστάσεις και προβολές και 10 εκθέσεις. Στη διαμόρφωση του προγράμματος σημαντικό ρόλο έχει διαδραματίσει μια ομάδα 17 νέων από διαφορετικές χώρες του κόσμου, του επονομαζόμενου SNF Nostos Youth Advisory Committee.



Εν όψει της έναρξης του SNF Nostos 2026, o Πρόεδρος του ΙΣΝ, Ανδρέας Δρακόπουλος, δήλωσε: «Το μήνυμα που συνοδεύει το έργο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) που, σήμερα 30 χρόνια από την ίδρυσή του εκτείνεται σε περισσότερες από 130 χώρες ανά τον κόσμο, είναι: «Επίκεντρο ο άνθρωπος». Με αφετηρία αυτήν τη θεματική ξεδιπλώνεται και το πρόγραμμα του SNF Nostos 2026, το οποίο, και με τη συνδρομή δεκάδων μακροχρόνιων συνεργατών και μη κερδοσκοπικών οργανισμών του Ιδρύματος, φιλοδοξεί να προσφέρει κάτι ουσιαστικό για όλους. Για αυτό η πρόσβαση σε όλες τις εκδηλώσεις παραμένει ελεύθερη. Πρόκειται για μια συνειδητή επιλογή που αντανακλά την πεποίθησή μας ότι το SNF Nostos δεν είναι μια διοργάνωση για λίγους, αλλά μια ανοιχτή πρόσκληση σε όλους να συμμετάσχουν σε έναν διάλογο για ζητήματα που μας αφορούν συλλογικά: από τις εξελίξεις στους τομείς της υγείας και της ψυχικής υγείας, μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη και τις ραγδαίες αλλαγές που φέρνει μαζί της, αλλά και την κατάσταση της δημοκρατίας, τον ρόλο των θεσμών και τις προκλήσεις του μέλλοντος.



Πάνω από όλα, η διοργάνωση αντανακλά την ίδια τη ζωή, ο προβληματισμός συνυπάρχει με τη διασκέδαση και η ατομική εμπειρία με το «μαζί» και την αίσθηση της κοινότητας. Αυτός είναι και ο κοινός παρονομαστής όλων όσων θα ζήσουμε φέτος. Ανυπομονούμε να υποδεχθούμε τον κόσμο στο SNF Nostos, να μοιραστούμε αυτή την εμπειρία από κοντά, και ελπίζουμε να ανατρέχουμε και να ανατρέχετε σε αυτήν με χαμόγελο για τα επόμενα 30 χρόνια».



Το πρόγραμμα του SNF Nostos δομείται γύρω από τους άξονες του διαλόγου, της διασκέδασης και της συμμετοχής, με επίκεντρο τον άνθρωπο. Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένοι βασικοί άξονες του προγράμματος με βάση αυτόν τον διαχωρισμό.



*Για το πλήρες πρόγραμμα επισκεφθείτε το snfnostos.org*



- Με επίκεντρο τον διάλογο



Ο κύκλος συζητήσεων ανοίγει επίσημα στις 22 Ιουνίου, ωστόσο σε μια συζήτηση έκπληξη στις 21 Ιουνίου, η Άννα Κύνθια Μπουσδούκου, Συνιδρύτρια και Μη Εκτελεστική Επικεφαλής της Διοικούσας Επιτροπής του iMEdD και Εκτελεστική Διευθύντρια των Διαλόγων του ΙΣΝ, συναντά τον πρωτοπόρο μουσικό Jean Michel Jarre, για να μιλήσουν σχετικά με την προσωπική του διαδρομή αλλά και τον ρόλο της τέχνης στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ).



Στη συνέχεια, από τις 22 μέχρι τις 25 Ιουνίου, το βήμα παίρνουν οργανώσεις από την Κοινωνία των Πολιτών, που το ΙΣΝ έχει στηρίξει ανά τα χρόνια, σε συνέχεια ενός ανοιχτού καλέσματος που απηύθυνε το ΙΣΝ σε δωρεοδόχους οργανισμούς για τη συνδιαμόρφωση του προγράμματος του SNF Nostos 2026, που άγγιξαν συνολικά τις 250 προτάσεις. Εκπρόσωποι από περισσότερους από 80 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς όπως το Columbia University, η New York Public Library, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, το Rockefeller University, το ETH Zürich, το Pulitzer Center και το Μουσείο Μπενάκη συμμετέχουν σε συζητήσεις στο πλαίσιο των τεσσάρων θεματικών Houses (Τέχνες & Πολιτισμός, Συμμετοχή στα Κοινά & Παιδεία, Υγεία & Αθλητισμός, Μέλλον).



Το πρόγραμμα κορυφώνεται την Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της ΕΛΣ, με τον Πρόεδρο του ΙΣΝ, Ανδρέα Δρακόπουλο, να αναλαμβάνει ρόλο οικοδεσπότη της ημέρας, είτε προλογίζοντας είτε συντονίζοντας ή συμμετέχοντας ως ομιλητής στις συζητήσεις της ημέρας. Οι συζητήσεις με τους επίτιμους καλεσμένους αγγίζουν θέματα όπως ο τομέας της υγείας, μέσα και από το πρίσμα της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία (ΔΠΥ) του Ιδρύματος συνολικού ύψους άνω του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων, η τεχνητή νοημοσύνη και η ενσωμάτωσή της σε διαφορετικές πτυχές της καθημερινότητάς μας, η γεωπολιτική, η κοινωνική ενσωμάτωση και πολλά ακόμη.



Παράλληλα, ως μια από τις κεντρικές δράσεις του ΙΣΝ, η πρωτοβουλία Διάλογοι του ΙΣΝ κατέχει σταθερή θέση στη διοργάνωση του SNF Nostos 2026, με συνεχή παρουσία για έξι διαδοχικές ημέρες. Πέρα από τον διάλογο με τον Jean-Michel Jarre, ανοίγουν συζητήσεις γύρω από ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σε συνεργασία με παλαιότερους ομιλητές της σειράς και πειραματίζονται ακόμα και με την ίδια τη μορφή του διαλόγου, στη διαγενεακή συζήτηση με τίτλο: Έχει ακόμη σημασία το ήθος για τον σύγχρονο άνθρωπο; Η συζήτηση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το κέντρο για τον Διάλογο Morris J. Wosk του Πανεπιστημίου Simon Fraser.



- Με επίκεντρο τη διασκέδαση



Το SNF Nostos 2026 προσφέρει ένα πλούσιο πρόγραμμα μουσικής, χορού και ζωντανών εμπειριών. Σε συνεργασία με το Release Athens, υποδέχεται τον David Byrne (21 Ιουνίου), τον Jean-Michel Jarre (22 Ιουνίου) και τους Gorillaz (25 Ιουνίου), πλαισιωμένους από supporting acts όπως οι Nation of Language, Deadletter, The Flaming Lips και Jehnny Beth.



Παράλληλα, η Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ) σε συνεργασία με το Μπαλέτο της παρουσιάζει ειδικά σχεδιασμένες παραγωγές, μεταξύ των οποίων το νέο έργο του Γιώργου Κουμεντάκη Τόσαις φοραίς τόσο κοντά να είμαι, το Λεωφορείον ο Πόθος, και το φουτουριστικό χορευτικό θέαμα Future Cargo. Παράλληλα, το SNF Nostos 2026 φιλοξενεί μια σκηνική ανάγνωση του Εχθρού του Λαού με τη σκηνοθετική ματιά του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Theater of War, Bryan Doerries και τη συμμετοχή ενός εντυπωσιακού cast ηθοποιών, όπως οι Willem Dafoe και Jason Isaacs, καθώς και τη συμμετοχική παράσταση Δίκη του Atlas, με θέμα την απόδοση ευθύνης στην τεχνητή νοημοσύνη, του Προέδρου του Tällberg Foundation, Alan Stoga. Λίγο πριν την ολοκλήρωση της εβδομάδας, η Nia Vardalos διαβάζει αποσπάσματα του θεατρικού της έργου Μικρά Όμορφα Πράγματα, ενώ ανεβαίνει η παράσταση ΙΘΑΚΗ - μακρύ ταξίδι επιστροφής του «Θιάσου της Τρίτης» της Πόρτα Ανοιχτή, με τη συμμετοχή ηθοποιών με και χωρίς αναπηρίες, σε αφήγηση του ηθοποιού Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη. Σε πιο ανάλαφρη διάθεση, παρουσιάζεται η προβολή της ταινίας Τhe Holy Grail και ανοιχτή συζήτηση με τον John Cleese και το κοινό, η συλλογική χορωδιακή εμπειρία με τους καναδούς Choir!Choir!Choir! και τον Good Job Nicky, καθώς και η special εκδοχή του ΙΣΝ x ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ: Κουίζ Γεωγραφίας – Special Edition. Η εορταστική εβδομάδα κορυφώνεται με το Up Late Party (27 Ιουνίου), με τη συμμετοχή των The Blessed Madonna, Octave One, Xenia Ghali, ATÉ και SIOMA σε μια βραδιά που υπόσχεται να κρατήσει το κοινό ξύπνιο μέχρι αργά.



- Με επίκεντρο τη συμμετοχή



Παράλληλα, η διοργάνωση προσκαλεί το κοινό να γίνει ενεργό μέρος της SNF Nostos εμπειρίας μέσα από μια σειρά δράσεων. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν το παγκόσμιο κοινωφελές έργο του ΙΣΝ μέσα από μια διαδραστική εγκατάσταση αφιερωμένη στις περισσότερες από 5.700 δωρεές του, καθώς και την έκθεση Ένα ταξίδι 30 χρόνων με επίκεντρο τον άνθρωπο, ενώ καλούνται να συμμετάσχουν ουσιαστικά στο «Καφενείο του Γιάννη», έναν χώρο ψηφιακής αποτοξίνωσης και ουσιαστικής σύνδεσης, καθώς και να ανακαλύψουν πιθανά σενάρια για το μέλλον της ιατρικής μέσα από την έκθεση Artefacts of the Future του ETH Zürich. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης το καθιερωμένο SNF Nostos Run με αφορμή την Ολυμπιακή Ημέρα, στις 23 Ιουνίου, σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ «Αναγέννηση & Πρόοδος» το iMEdD Station, έναν ανοιχτό χώρο δημοσιογραφίας, και τον χώρο υγείας και θεραπευτικής άσκησης Sports Excellence Ηub. Παρουσία στο SNF Nostos 2026 θα έχουν και οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες, μια πρωτοβουλία του ΙΣΝ που υλοποιεί η ΑΜΚΕ «Αναγέννηση & Πρόοδος» με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος, που πρόκειται να προσφέρει δωρεάν προληπτικό γυναικολογικό έλεγχο κατόπιν ραντεβού.



*Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις του SNF Nostos 2026 είναι δωρεάν. Εξαίρεση αποτελούν οι συναυλίες, που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το Release Athens, για τις οποίες απαιτείται αγορά εισιτηρίου σε προσιτή τιμή. Το ΙΣΝ συνεργάζεται με το Release Athens, με αφορμή τα 30 χρόνια κοινωφελούς δράσης του, φέρνοντας τον πολιτισμό και τη μουσική πιο κοντά σε όλους. Με τη συνεισφορά του ΙΣΝ οι τιμές των εισιτηρίων προσφέρονται 40-50% χαμηλότερα απ’ ό,τι συνηθίζεται σε αντίστοιχες διοργανώσεις.



** Για ορισμένες εκδηλώσεις απαιτείται προεγγραφή και απόκτηση δελτίου εισόδου. Αν και η ηλεκτρονική κράτηση θέσεων έχει ολοκληρωθεί, επιπλέον αριθμός θέσεων θα διατεθεί την ημέρα της κάθε εκδήλωσης με σειρά προτεραιότητας.



Αναλυτικά το πρόγραμμα στο

snfnostos.org