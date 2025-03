Η Βίκος Cola διψά για χορό και στήριξε ενεργά το NMDF Dance Convention 2025

Η Αθήνα μεταμορφώθηκε σε μια ζωντανή σκηνή χορού, υποδεχόμενη περισσότερους από 3.000 συμμετέχοντες -750 άτομα ημερησίως -σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο αναγνωρισμένα dance camps της Ευρώπης.

Παγκοσμίως αναγνωρισμένοι χορογράφοι παρέδωσαν περισσότερα από 30 masterclasses σε ένα τετραήμερο γεμάτο ενέργεια, έκφραση και κίνηση. Στο πλευρό τους, χιλιάδες νέοι χορευτές άντλησαν έμπνευση μέσα από μοναδικές εμπειρίες: meet & greets, διαγωνισμούς, βραβεύσεις και ασταμάτητα parties που κράτησαν τον ρυθμό ζωντανό κάθε στιγμή.

Η κορύφωση του event ήρθε με το World of Dance Greece - τον επίσημο ελληνικό προκριματικό του παγκόσμιου θεσμού World of Dance που διοργανώνεται σε πάνω από 40 χώρες. Συνολικά 80 ομάδες και πάνω από 600 χορευτές διαγωνίστηκαν μπροστά σε διεθνή κριτική επιτροπή, δίνοντας τον καλύτερό τους εαυτό σε τέσσερις κατηγορίες (Junior, Junior Team, Team και Upper).

Μετά από ένα εντυπωσιακό show γεμάτο πάθος, ρυθμό και αφοσίωση, το εισιτήριο για τον παγκόσμιο τελικό World of Dance Finals στο Λος Άντζελες εξασφάλισαν οι ομάδες: UniTed, MEGA RAMPAGEOUS, Kings Don't Care, Beast Crew, WEME GIRLS και Up Side Down Crew.

Χορηγός της διοργάνωσης ήταν η Βίκος Cola, δίνοντας τον δικό της παλμό στο event. Ήταν εκεί, παντού — σε κάθε ανάσα μετά από ένα masterclass, σε κάθε χαμόγελο στα διαλείμματα, σε κάθε backstage κουβέντα γεμάτη ενθουσιασμό. Το μήνυμα “Dance with Βίκος Cola” αγκαλιάστηκε από όλους εκφράζοντας απόλυτα την κάθε στιγμή. Το NMDF Dance Convention 2025 δεν ήταν απλώς ένα φεστιβάλ.

Ήταν μια γιορτή της κίνησης, της έκφρασης και της σύνδεσης. Και όπως κάθε γιορτή που σέβεται τον εαυτό της, έκλεισε αφήνοντας υποσχέσεις. Το ραντεβού ανανεώνεται για το 2026 - η Αθήνα είναι ήδη έτοιμη.

Μέχρι τότε, ας κρατήσουμε τη δίψα για ρυθμό ζωντανή!