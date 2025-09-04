Η Μαρία Κάλλας, η Μόνα Λίζα και η Σοφία Λασκαρίδου συνυπάρχουν στη νέα έκθεση του Μάνου Ιωαννίδη

Το Μουσείο «Σοφία Λασκαρίδου» - Δημοτική Πινακοθήκη Καλλιθέας έχει την τιμή να φιλοξενεί την ατομική έκθεση του διακεκριμένου ζωγράφου και χαράκτη Μάνου Ιωαννίδη με τίτλο Faces & Bodies από την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025 έως και την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025.

Η έκθεση αποτελεί ένα εικαστικό αφήγημα γύρω από το πρόσωπο και το σώμα - το βλέμμα και τη σιωπή, την επιθυμία και τη μνήμη. Πορτρέτα εμβληματικών προσώπων της σύγχρονης και ιστορικής κουλτούρας, φιλοτεχνημένα σε pop-art ύφος με ζωηρά χρώματα και χειροποίητες τεχνικές, άλλα χαραγμένα με χρυσό σε μαύρο plexiglass και άλλα ξυλόγλυπτα συναντούν πέντε ζωγραφικά γυμνά και πέντε χαρακτικά γυμνά έργα, σε μία διαλεκτική αντιπαράθεση της ατομικότητας με την καθολικότητα της ανθρώπινης μορφής.

Ξεχωριστή θέση στην έκθεση κατέχουν τρεις δημιουργίες αφιερωμένες στη Σοφία Λασκαρίδου, οι οποίες φιλοτεχνήθηκαν ειδικά για το Μουσείο και πρόκειται να ενταχθούν στη μόνιμη συλλογή του. Ένα εικαστικό χρέος τιμής προς την πρώτη Ελληνίδα ζωγράφο που εισήλθε, τολμηρά και πρωτοπόρα, στη Σχολή Καλών Τεχνών.

Η υλικότητα των έργων - από τον καμβά μέχρι το χαραγμένο μαύρο plexiglass με φύλλα χρυσού - εντείνει τη δραματουργία του φωτός και της σκιάς, φέρνοντας στο προσκήνιο τη σωματικότητα της τέχνης ως εμπειρία και πράξη. Την έκθεση συνοδεύει δίγλωσσο επιμελητικό κείμενο (ΕΛ/EN) του καθηγητή Μάνου Στεφανίδη.

Λίγα λόγια για τον Καλλιτέχνη

Ο Μάνος Ιωαννίδης, με ρίζες από τη Μικρά Ασία και καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, χαράζει τη δική του διαδρομή στο ελληνικό και διεθνές εικαστικό τοπίο, συνδυάζοντας ζωγραφική, χαρακτική και πειραματικά μέσα. Η δουλειά του φέρει έντονες αναφορές στην αρχαία ελληνική γραφή, στην pop κουλτούρα και σε σύγχρονα περιβαλλοντικά ζητήματα, γεφυρώνοντας την παράδοση με την οικουμενική αγωνία του σήμερα.

Έργα του έχουν εκτεθεί σε σημαντικά κέντρα (Κωνσταντινούπολη, Μιλάνο, Σμύρνη, Αθήνα) και ανήκουν σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές, όπως το Μουσείο Κατσίγρα, καθώς και το ίδιο το Μουσείο Λασκαρίδου. Έχει τιμηθεί με διεθνείς διακρίσεις, μεταξύ των οποίων: UNESCO (2022), WBAF/G20 (2024), Who is Who International (2025).

Το έργο του Ιωαννίδη δεν αποτυπώνει απλώς μορφές· αναμοχλεύει μνήμες, προκαλεί το βλέμμα, ενεργοποιεί το σώμα. Κάθε του επιφάνεια γίνεται ένας τόπος συνάντησης του αισθητικού με το υπαρξιακό.

