Ο Γιάννης Διονυσίου στην Μπουάτ Απανεμιά την Πέμπτη 5 και 12 Φεβρουαρίου

Ο Γιάννης Διονυσίου μας προσκαλεί στην Μπουάτ Απανεμιά την Πέμπτη 5 και 12 Φεβρουαρίου. Μαζί του στο πιάνο ο Δημήτρης Σίντος.

«Η ιδέα ενός ντουέτου πιάνου-φωνής τριγυρίζει εδώ και καιρό στο μυαλό μου. Όσο "στερεοτυπική" κι αν μπορεί να φαντάζει, μου φαίνεται εξίσου "πρωτότυπη" και καινοτόμα.

Η φαινομενικά αποδομημένη ενορχήστρωση ίσως να μας επιτρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα την ουσία των τραγουδιών και τι θέλουμε να μας πει το καθένα από αυτά.

Από αυτή την ανάγκη μου να εμβαθύνω στην ουσία της φωνητικής ερμηνείας αλλά και να εκφράσω το νόημα της υποκειμενικής και προσωπικής αντίληψης, προκύπτει αυτό το νέο εγχείρημα.

Με πρόγραμμα αλλά και χωρίς πρόγραμμα, διότι όσο κι αν προετοιμάσω κάτι, κάθε φορά την ώρα της παράστασης, θέλω να πω και να ακούσω και κάτι ακόμα.

Η Μπουάτ Απανεμιά αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και ιστορικότερα μουσικά στέκια της Αθήνας και είναι ο ιδανικότερος χώρος για να παρουσιάσουμε κάτι τέτοιο. Άμεσα και απλά, σιγανά και ταπεινά, χωρίς μικρόφωνα.

Στο πιάνο κάθεται ο πολυσχιδής μουσικός Δημήτρης Σίντος με τον οποίο μας συνδέουν πολλά κοινά, καλλιτεχνικά γούστα και ανησυχίες».

Ο Γιάννης Διονυσίου στην Απανεμιά

Μπουάτ Απανεμιά

Μνησικλέους και Θόλου 4, Πλάκα

Ώρα έναρξης: 21.00

Κρατήσεις: 210-3248580