Οι Σκιαδαρέσες στον Σταυρό του Νότου Club απόψε (2/3) και τη Δευτέρα 9 Μαρτίου

Οι Σκιαδαρέσες έρχονται για πιτζάμα πάρτι στον Σταυρό του Νότου Club απόψε (2/3) και την επόμενη Δευτέρα 9 Μαρτίου.

Απόψε Δευτέρα (2/3) και την ερχόμενη Δευτέρα 9 Μαρτίου σας προσκαλούμε στο πιτζάμα πάρτι μας στον Σταύρο του Νότου Club.

Ρωτήστε τους γονείς σας αν μπορείτε να έρθετε και ελάτε να βάψουμε τα νύχια μας, να δούμε θρίλερ, να φάμε γλυκά και να κοιμηθούμε μετά τις 22:00. 

Έχουμε μαζέψει το δωμάτιό μας και σας περιμένουμε.

Απαραίτητη προϋπόθεση να φοράτε τις πιτζάμες σας εκτός αν κοιμάστε γυμνοί. Τότε ελάτε γυμνοί. 

  • Φάνης Χαζόπουλος 
  • Πάρης Χαρασκευάς 
  • Αλέξης Κακάκης
  • Μιμίκος Κουτσής 
  • Κώστας Σαλιγκάρης 
  • Και οι Σκαταρέσες

Παραγωγή: Imaginart live

Δευτέρα 2 και 9 Μαρτίου
Info: Σταυρός του Νότου Club

Φραντζή & Θαρύπου 35-37
Προπώληση εισιτηρίων στο more.com: 15€

Εισιτήριο ορθίων στο ταμείο: 18€ (αφορά στην είσοδο στον χώρο)
Ώρα Έναρξης: 21.30

*Πώληση εισιτηρίων θέασης την ίδια μέρα στο ταμείο του καταστήματος .
**Για κράτηση θέσης καθημένου σε τραπέζι επικοινωνείτε στο τηλ 210 9226975

