Μενού

Οι θρυλικοί The Cure έρχονται το καλοκαίρι στην Ελλάδα και στο Ejekt Festival 2026

Οι The Cure επιστρέφουν στην Αθήνα για μια μεγάλη συναυλία στο Ejekt Festival 2026.

Reader symbol
Newsroom
THE CURE
EJEKT FESTIVAL
  • Α-
  • Α+

Το θρυλικό ροκ συγκρότημα The Cure επιστρέφει στην Ελλάδα στις 15 Ιουλίου για μια μεγάλη συναυλία στο πλαίσιο του Ejekt Festival 2026. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εμβληματική μπάντα από το Δυτικό Έσσεξ που μετρά σχεδόν πενήντα χρόνια παρουσίας, θα εμφανιστεί στο Telecom Center στο ΟΑΚΑ.

The Cure: Πότε ξεκινά η προπώληση

Η προπώληση εισιτηρίων ξεκινάει την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στο more.com.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
επιστροφή Reader Bold
Φόρτωση BOLM...

EVENTS