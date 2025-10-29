Το θρυλικό ροκ συγκρότημα The Cure επιστρέφει στην Ελλάδα στις 15 Ιουλίου για μια μεγάλη συναυλία στο πλαίσιο του Ejekt Festival 2026.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εμβληματική μπάντα από το Δυτικό Έσσεξ που μετρά σχεδόν πενήντα χρόνια παρουσίας, θα εμφανιστεί στο Telecom Center στο ΟΑΚΑ.
The Cure: Πότε ξεκινά η προπώληση
Η προπώληση εισιτηρίων ξεκινάει την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στο more.com.
- Η ιδιωτική εταιρεία καθαρισμού, το πηγαδάκι Μητσοτάκη - Δένδια και η ατυχής ανάρτηση Πέτσα
- Λατινοπούλου: «Να απολυθούν τα σκουπίδια οι εκπαιδευτικοί που δεν σέβονται τη σημαία»
- Η περιοχή όπου το θερμόμετρο έδειξε -7 βαθμούς: Πού έπεσε κάτω από το μηδέν η θερμοκρασία
- Ο Αθανάσιος Ντρούζος εκδικήθηκε τον θάνατο του γιου του και αιματοκύλησε το Στρατοδικείο στο Ρουφ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.