Το θρυλικό ροκ συγκρότημα The Cure επιστρέφει στην Ελλάδα στις 15 Ιουλίου για μια μεγάλη συναυλία στο πλαίσιο του Ejekt Festival 2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εμβληματική μπάντα από το Δυτικό Έσσεξ που μετρά σχεδόν πενήντα χρόνια παρουσίας, θα εμφανιστεί στο Telecom Center στο ΟΑΚΑ.

The Cure: Πότε ξεκινά η προπώληση

Η προπώληση εισιτηρίων ξεκινάει την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στο more.com.