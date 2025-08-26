ROADS FESTIVAL 2025: Αλλάζει χώρο και μεταφέρεται στην Αρχιτεκτονική Live Stage

Το Roads Festival μεταφέρεται σε κεντρικό σημείο της πόλης, στην ιστορική σκηνή της Αρχιτεκτονικής στο Γκάζι! Πρόκειται για ένα φεστιβάλ που γεννήθηκε από τις μουσικές διαδρομές, τις

αυθόρμητες συναντήσεις, τα ελεύθερα βλέμματα και τις ανεπιτήδευτες εκφράσεις που γεννά ο αστικός χώρος.

Το Roads Festival ανοίγει φέτος τις πύλες του με ένα μεγάλο πάρτυ με ελεύθερη είσοδο την Κυριακή 31 Αυγούστου, δίνοντας τον ρυθμό για όσα θα ακολουθήσουν!

Στα decks θα βρεθούν οι:

·Μαντάμ Θέκλα

·Μάνος Καρακατσάνης

·Γιάννης Ντουσιόπουλος

·Βασίλης Μπέκας

·Αλέξανδρος Acebes

Ένα μοναδικό warm-up event που θα φέρει νωρίτερα την ενέργεια του φεστιβάλ στην πόλη!

Ακολουθούν καθημερινά DJ parties με ελεύθερη είσοδο για το κοινό από την Δευτέρα 1η έως και την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, με στόχο να δημιουργήσουν την ιδανική ατμόσφαιρα πριν το μεγάλο τριήμερο.

Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν το τριήμερο 5, 6 και 7 Σεπτεμβρίου με σπουδαίες συναυλίες και καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σε μια μεγάλη γιορτή της μουσικής.

Stay tuned – το φεστιβάλ ξεκινά!

Ημέρα 1 – Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου

Alternative Rock | Punk

Μια βραδιά γεμάτη ένταση, με δυνατές κιθάρες και εναλλακτικές φόρμες

έκφρασης. Ο ήχος των δρόμων συναντά τη σκηνή.



Line-up:

• ΜΩΡΑ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ

• FUNDRACAR

• MAZOHA

• SAVINA

• MADAME ΘΕΚΛΑ (ΘΕΚΛΑ ΤΣΕΛΕΠΗ)



Η Αρχιτεκτονική live stage υποδέχεται την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου μία δυνατή βραδιά γεμάτη ενέργεια, ρυθμό και ηλεκτρικό ήχο με τρεις ξεχωριστές παρουσίες της εγχώριας μουσικής σκηνής!

Η Savina θα ανέβει στη σκηνή με τον πειραματικό, συναισθηματικά φορτισμένο

ήχο. Η μουσική της είναι ένα σημείο συνάντησης διαφορετικών κόσμων:

ethnic, ηλεκτρονικών και αστικών στοιχείων, fusion ρυθμών και lo-fi

υφών. Δεν ακολουθεί νόρμες, δημιουργεί νέα πεδία ακρόασης.

Ο MAZOHA, το μουσικό alter ego του Τζίμη Πολιούδη από τη Θεσσαλονίκη, έρχεται στην Αρχιτεκτονική για μια βραδιά γεμάτη αστικό ρομαντισμό,

μηδενισμό και sing along μέχρι να κλείσει ο λαιμός σου. Μουσική για

όσους ακόμη επιμένουν να νιώθουν, να ονειρεύονται και να είναι

αληθινοί. Punk ήθος και αισθητική σε ποπ φόρμες, μοναδικός στο είδος

του και με ρεπερτόριο που βρίσκει έδαφος σε διαφορετικά μουσικά

ακροατήρια με κοινό παρονομαστή την ανάγκη για επαφή και ταύτιση.

Οι Fundracar, με το ακαταμάχητο fusion reggae–rock–punk ύφος τους,

ανεβάζουν τη θερμοκρασία στη σκηνή με τα γνωστά τους τραγούδια και

νέες απρόβλεπτες στιγμές.

Και το αποκορύφωμα: Μωρά στη Φωτιά. Το θρυλικό ελληνικό punk–rock

συγκρότημα επιστρέφει με φόρα, για να μας υπενθυμίσει ότι ο στίχος και

ο ήχος τους παραμένουν πιο αιχμηροί και συγκλονιστικοί από ποτέ. Μια συναυλία–γιορτή που ενώνει γενιές και μουσικές.

Τη βραδιά Θα κλείσει η Madame Θέκλα (Θέκλα Τσελεπή) με ένα εκρηκτικό After party DJ set, που θα ενώσει την ψυχή με τον ήχο, δίνοντας τον ιδανικό παλμό για όσα θα ακολουθήσουν.

Πόρτες: 18:00 | Έναρξη: 19:00

Προπώληση: €13 | Ταμείο: €15

Ημέρα 2 – Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

EBM | Darkwave

Η νύχτα του Roads γίνεται ηλεκτρονική και σκοτεινή, με συγκροτήματα

από Ελλάδα και Ευρώπη που κινούνται στο χώρο της σύγχρονης dark

alternative σκηνής.

Οι θρυλικοί Covenant, ένα από τα κορυφαία ονόματα της EBM και

σκοτεινής ηλεκτρονικής μουσικής, έρχονται στην Αθήνα για μια μοναδική

εμφάνιση το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025.

THE MAN & HIS FAILURES - Η μουσική τους χαρακτηρίζεται από έναν συνδυασμό ηλεκτρονικών, industrial και darkwave στοιχείων, δημιουργώντας έναν σκοτεινό και συναισθηματικά φορτισμένο ήχο. Οι στίχοι τους αντλούν έμπνευση από κοινωνικά ζητήματa.

Θα ακολουθήσει after party με dj set!

Πόρτες: 20:00 | Έναρξη: 21:00

Προπώληση: €20 | Ταμείο: €25

Ημέρα 3 – Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

Παράδοση | Πανηγύρι

Η τρίτη και τελευταία ημέρα είναι αφιερωμένη στην παράδοση, τη ρίζα

και τη σύγχρονη διασκευή της λαϊκής έκφρασης, με ήχους από τα

Βαλκάνια, την Ελλάδα και τον κόσμο σε ένα μεγάλο γλέντι.

Line-up:

• ΘΡΑΞ ΠΑΝΚC

• ΓΙΑΓΚΙΝΗΔΕΣ

• KADINELIA

• ΚΟΥΠΕΣ

• ΛΑΣΚΑ



Οι Λάσκα με πολυφωνικά μονοπάτια και αφηγηματική ένταση.

Οι Κούπες δίνουν τον ροκ ρυθμό με τη δική τους δυναμική προσέγγιση

στην παραδοσιακή ελληνική μουσική.

Οι Kadinelia μας ταξιδεύουν με ήχους από την Ήπειρο ως τα Βαλκάνια,

συνδέοντας το χθες με το σήμερα.

Οι Γιαγκίνηδες, Σπύρος Ζήσης και Παναγιώτης Σικλαφίδης, μας χαρίζουν

αξέχαστες μουσικές βραδιές μέσα από διαχρονικά ρεμπέτικα και κλασικά

λαϊκά τραγούδια,

Οι Θραξ Πανκc, εκρηκτικοί όπως πάντα, γίνονται η αφορμή για το μεγάλο

ξεφάντωμα της βραδιάς!

INFO:

Πόρτες: 18:00 | Έναρξη: 19:00

Προπώληση: €13 | Ταμείο: €15

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Ημερήσιο Εισιτήριο: από 13 €

Τριήμερο Pass: 30 €

Αρχιτεκτονική Live Stage, Ελασιδών 6, Γκάζι (πλησίον μετρό «Κεραμεικός»)

Προπώληση εισιτηρίων μέσω Ticketmaster

Φυσικά σημεία προπώλησης:

SYD RECORDS – Πρωτογένους 13, Αθήνα

LE DISQUE NOIR – Θεμιστοκλέους 29, Αθήνα

ΑΛΧΗΜΙΣΤΗΣ BEER BAR – 25ης Μαρτίου 130, Πετρούπολη