Sneakerness Athens 2025: 3 μέρες που θα κάνουν την Αθήνα το απόλυτο urban playground

Sneakers, μόδα, μουσική, vibes – όλα σε ένα

Η καρδιά του φεστιβάλ χτυπά στα sneakers: 50+ διεθνή και ελληνικά brands φέρνουν exclusive releases, ενώ το marketplace φιλοξενεί πάνω από 40 streetwear labels από Ελλάδα και Ευρώπη (Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Ισπανία).

Τα πιο iconic sneaker shops της Αθήνας – Fuel, Sole Athens, OG Market, Drip Athens, HoodKicks, Unity by Haris Ragavis – θα παρουσιάσουν curated συλλογές που περιμένουν οι συλλέκτες όλο τον χρόνο.

Και φυσικά, γύρω από τα sneakers απλώνεται ολόκληρο το lifestyle: tattoo & barber stations, gaming corners, street food και cocktails που ολοκληρώνουν την εμπειρία.

Η μουσική απογειώνει το vibe

Το Sneakerness δεν είναι μόνο shopping – είναι φεστιβάλ. Στο κέντρο της δράσης, η μουσική σκηνή φιλοξενεί εκρηκτικά DJ sets από τους Time Flies, Kafka, Black Athena και Volume-R, ενώ στη hip-hop πλευρά εμφανίζονται ο Kareem Kalokoh, GXHAN, Twelvee (Wake N Bake) και πολλοί ακόμα.

Στο πρόγραμμα και οι πιο δυνατές street μάχες: breakdance, calisthenics, skate και street basket.

Activations που δεν γίνονται αλλού

Το Sneakerness Athens δεν είναι «event που παρακολουθείς» – είναι εμπειρία που ζεις:

Το Sneaker Quiz & OG showcase του Sneakedenn

του Sneakedenn Το challenge-έκπληξη από τον Γιώργο Κάββαλο (Damaged)

Το Sneaker Battle by Sneakerdom.gr με hosts τον Φώτη Κουρούπη & την Εύα Πετρίδου

με hosts τον Φώτη Κουρούπη & την Εύα Πετρίδου Workshops και challenges από Social Outkast, Sprayground και BEE UNUSUAL

Τα F1 McLaren Simulators powered by OPAP για δόσεις αδρεναλίνης

για δόσεις αδρεναλίνης Το Monster barber station και το Espolon Tequila bar station για next-level vibes

Athens on the map

Το Sneakerness περιοδεύει φέτος σε δέκα πόλεις – Μιλάνο, Ρώμη, Ζυρίχη, Άμστερνταμ, Σαντιάγο, Δουβλίνο, Βέρνη, Ρότερνταμ, Βουδαπέστη και φυσικά Αθήνα.

Η παρουσία του στην ελληνική πρωτεύουσα μόνο τυχαία δεν είναι: η σκηνή της street κουλτούρας εδώ μεγαλώνει, δυναμώνει και πλέον μπαίνει επίσημα στον παγκόσμιο χάρτη.

Save the Date

Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do, Π. Φάληρο

10 – 12 Οκτωβρίου 2025

Εισιτήρια: more.com & sneakerness.gr