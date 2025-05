WORLD OF BEER FESTIVAL 2025: Mία επική τριήμερη γιορτή Mπίρας με 21.068 «καλεσμένους»

Ένα τριήμερο γεμάτο μπίρα, μουσική, παιχνίδια και αστείρευτη διασκέδαση, που έκανε το φεστιβάλ το απόλυτο talk of the town. Μια μοναδική εμπειρία που χάρισε σε όλους όσοι ήταν

εκεί, στιγμές που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ!

Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, από τις 9 έως τις 11 Μαΐου, έγινε το απόλυτο spot για κάθε γνήσιο beer lover και όχι μόνο! Από τη στιγμή που πέρασε κανείς την πύλη του φεστιβάλ, βρέθηκε σε έναν παράδεισο μπίρας, όπου οι επιλογές ήταν άπειρες και η διάθεση στα ύψη!

Αμέτρητες ετικέτες μπίρας πρόσφεραν ταξίδια γεύσης που ξεκινούσαν από κλασικά και αγαπημένα είδη - lager, ale, pilsner, stout, Weiss - και έφταναν σε μοναδικές, τολμηρές και ανατρεπτικές επιλογές, όπως monastic, lambic, trappist, radler και IPA! Ξανθιές, σκούρες, καστανές, μαύρες - κάθε γουλιά ήταν μια έκρηξη γεύσης, κάθε ποτήρι μια νέα εμπειρία!

Όλοι δοκίμαζαν, ανακάλυπταν και συζητούσαν, συγκρίνοντας αγαπημένες ετικέτες και μοιράζοντας τις δικές τους beer stories! Η μπίρα ένωσε χιλιάδες ανθρώπους που ήρθαν στο φεστιβάλ με ένα κοινό πάθος: να ανακαλύψουν τις πιο μοναδικές και συναρπαστικές γεύσεις ζύθου αλλά και να περάσουν καλά!

Κάθε γουλιά συνοδευόταν από ατελείωτη διασκέδαση! Άλλοι ήταν αφοσιωμένοι στις δοκιμές τους, άλλοι χόρευαν και τραγουδούσαν, ενώ κάποιοι γελούσαν και διασκέδαζαν στην Beer Games area, δημιουργώντας μια μαγική ατμόσφαιρα!

Παράλληλα, το street food ανέβασε το επίπεδο της εμπειρίας, με γεύσεις που έδεσαν τέλεια με την μπίρα! Ζουμερά burgers, πικάντικα tacos, πρωτότυπα hot dogs, λαχταριστές λιχουδιές που έκαναν κάθε pairing απολαυστικό!

Μουσική που μας ξεσήκωσε

Η σκηνή του φεστιβάλ έζησε μεγάλες και αξέχαστες στιγμές! Από την πρώτη νότα μέχρι το τελευταίο encore, η ατμόσφαιρα ήταν εκρηκτική! Οι Stavento, Onirama, Μελίνα Κανά, Χρήστος Δάντης, Wedding Singers, Γιαγκίνηδες, Υπόγεια Ρεύματα, The Speakeasies Swing Band και Prestige the Band παρέσυραν το κοινό του φεστιβάλ σε έναν ξέφρενο μουσικό ρυθμό, γεμάτο ένταση, δυνατές μελωδίες και ατελείωτο χορό!

Με την μπίρα στο χέρι και το κέφι στα ύψη, οι 21.068 beer lovers έζησαν ένα τριήμερο γεμάτο μουσική και διασκέδαση! Χορέψαν χωρίς σταματημό, τραγούδησαν με όλη τους τη δύναμη, έγιναν ένα με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες και αφεθήκαν στο απόλυτο vibe του φεστιβάλ!

Κάθε μέρα ήταν διαφορετική αλλά εξίσου μαγική! Από rock δυνατές κιθάρες μέχρι swing ρετρό ρυθμούς, από ρεμπέτικα μέχρι ανεβαστικά pop tracks, στη σκηνή του WORLD OF BEER FESTIVAL στήθηκε το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς! Χορεύαμε συνεχώς, νιώθαμε κάθε beat να κυλάει στο αίμα μας, δημιουργούσαμε στιγμές που θα μας ακολουθούν για πάντα! Μια σκηνή που έκαιγε, ένας κόσμος που γιόρταζε.

Το γέλιο είχε την τιμητική του

Δεν θα μπορούσε να υπάρξει WORLD OF BEER FESTIVAL χωρίς γέλιο μέχρι δακρύων! Οι Λάμπρος Φισφής και Διονύσης Ατζαράκης, με το μοναδικό τους χιούμορ, μας χάρισαν εκρηκτικές στιγμές γέλιου είτε ως Special Guest Hosts, είτε στο πλαίσιο των Stand-up και Sit-down shows τστο Aμφιθέατρο.

Γιορτάσαμε τη μπίρα όπως της αξίζει

Στα Greek Beer Awards, τα οποία διοργανώθηκαν από την BeerBartender και η απονομή των οποίων πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, βραβεύσαμε τους καλύτερους της μπίρας, αναγνωρίζοντας την ποιότητα και τη δημιουργικότητα των κορυφαίων ζυθοποιών.

Μια εμπειρία που θα θυμόμαστε για πάντα

Το WORLD OF BEER FESTIVAL 2025 έγινε το απόλυτο talk of the town, το σημείο όπου η μπίρα πρωταγωνίστησε, η διάθεση απογειώθηκε και η εμπειρία του φεστιβάλ πέρασε σε άλλη διάσταση! Ήταν μια τριήμερη γιορτή, όπου κάθε ποτήρι ήταν μια νέα ανακάλυψη, κάθε συζήτηση μια νέα εμπειρία και κάθε στιγμή αξέχαστη!

Ήταν το απόλυτο φεστιβάλ όλων των beer lovers και ήδη μετράμε αντίστροφα για τον Μαΐου 2026! All beer lovers… beer patient!

