Ξεκινά το πολιτιστικό φεστιβάλ του Δήμου Αγίας Παρασκευής «Αγία Παρασκευή_Πόλη Πολιτισμού 2025

Για δεύτερη συνεχή χρονιά ο Δήμος Αγίας Παρασκευής διοργανώνει το πολιτιστικό φεστιβάλ «Αγία Παρασκευή_Πόλη Πολιτισμού 2025» το οποίο θα κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 29 Αυγούστου με μία συναυλία-αφιέρωμα στον εμβληματικό συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, στην πλατεία Αγίας Παρασκευής.

Για έναν ολόκληρο μήνα και συγκεκριμένα μέχρι και τις 28 Σεπτεμβρίου, οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα πρόγραμμα πλούσιο, για όλες τις ηλικίες και όλες τις προτιμήσεις, με παραστάσεις που ήδη έχουν αγαπηθεί ιδιαίτερα από το κοινό, ξεχωριστές μουσικές συναυλίες με δημοφιλείς εκπροσώπους του πενταγράμμου, παιδικό θέατρο, stand up comedy, βραδιές κινηματογράφου και χορού και αφιερώματα σε κορυφαίες πολιτιστικές προσωπικότητες όπως ο Βασίλης Τσιτσάνης, ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος.

Με τη συμμετοχή δημοφιλών καλλιτεχνών όπως είναι οι Μαρία Φαραντούρη, Γιάννης Μπέζος, Αιμίλειος Χειλάκης, Γιώργος Κιμούλης, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Χρήστος Θηβαίος, Γιάννης Ζουγανέλης, Κώστας Τουρνάς, Γιάννης Γιοκαρίνης, Νίκος Ζιώγαλας, Βασίλης Καζούλης και άλλοι. Επίσης τη φετινή χρονιά στις εκδηλώσεις συμμετέχουν πολλοί καλλιτέχνες που είναι και δημότες της πόλης, ενώ έντονη θα είναι και η παρουσία τοπικών συλλόγων.

Ειδικότερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει 29 εκδηλώσεις που καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα ενδιαφερόντων και θα πραγματοποιηθούν σε διαφορετικά κεντρικά σημεία του Δήμου, όπως είναι το θέατρο του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, η πλατεία Αγίας Παρασκευής, το ΕΠΑΛ Αγίας Παρασκευής, το Πάρκο Πευκακίων, το Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο «Σταύρος Κώτσης» και η Δημοτική Βιβλιοθήκη «Αλέκος Κοντόπουλος».

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ



Μεταξύ των εκδηλώσεων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα είναι οι θεατρικές παραστάσεις «Φιλοκτήτης» 5/9, «Αινιγματικές Παραλλαγές» 11/9, «Μόνος με τον Άμλετ» 13/9, Συναυλία με τους Μαρία Φαραντούρη και Κώστα Τριανταφυλλίδη 20/9, Μουσικό αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση 7/9, αφιέρωμα στον Λευτέρη Παπαδόπουλο 2/9, Συναυλία του Χρήστου Θηβαίου 31/8, Συναυλία των Γιοκαρίνη, Ζιώγαλα και Καζούλη 19/9 και αφιέρωμα στον Βασίλη Τσιτσάνη 27/9.



Επισημαίνεται πως με εξαίρεση τις θεατρικές παραστάσεις και τη μουσική συναυλία, που θα πραγματοποιηθούν στο θέατρο του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος με κόστος γενικού εισιτηρίου στα 12 ευρώ, ώστε να καλυφθεί μέρος του κόστους της παραγωγής, όλες οι υπόλοιπες εκδηλώσεις θα είναι δωρεάν για το κοινό.

Η προπώληση των εισιτηρίων για τις θεατρικές παραστάσεις «Φιλοκτήτης» 5/9, «Αινιγματικές Παραλλαγές» 11/9, «Μόνος με τον Άμλετ» 13/9, καθώς και για τη Συναυλία με τους Μαρία Φαραντούρη και Κώστα Τριανταφυλλίδη 20/9, θα γίνεται μόνο μέσω του site του Δήμου (www.agiaparaskevi.gr) και θα ξεκινήσει την Τετάρτη 27 Αυγούστου στις 12:00.



Σημειώνεται πως ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να αγοράσει έως και 4 εισιτήρια.



Χορηγός του φεστιβάλ είναι η ΕUROBANK και χορηγοί επικοινωνίας η ΕΡΤ, το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7 και το Kosmos 93.6, , το Reader. gr και το Jenny. Gr.



Με αφορμή την έναρξη του πολιτιστικού φεστιβάλ ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Γιάννης Μυλωνάκης επισημαίνει σχετικά:



«Για τριάντα ημέρες, η πόλη μας μεταμορφώνεται σε έναν ζωντανό πολιτιστικό οργανισμό, φιλοξενώντας 29 μοναδικές εκδηλώσεις σε κάθε γωνιά της. Το φετινό πρόγραμμα σχεδιάστηκε με στόχο να να αγκαλιάσει κάθε ηλικία και προτίμηση. Θεατρικές παραστάσεις που αγαπήθηκαν από το κοινό, συναυλίες με δημοφιλείς καλλιτέχνες, βραδιές χορού και παιδικό

θέατρο συνθέτουν ένα πρόγραμμα υψηλής αισθητικής και ποιότητας – προσιτό για όλους.

Η θεσμοθέτηση αυτού του φεστιβάλ είναι αποτέλεσμα οράματος, συνέπειας, συνεργασίας και πολλής δουλειάς. Είναι η απόδειξη ότι η πολιτιστική ταυτότητα μιας πόλης δεν χτίζεται από τη μία μέρα στην άλλη. Χτίζεται με διάρκεια, μεθοδικότητα και κυρίως με την ενεργή συμμετοχή των πολιτών της.

Σας προσκαλώ να ζήσουμε μαζί αυτό το πολιτιστικό ταξίδι. Να γεμίσουμε την πόλη με εικόνες, ήχους, χρώματα και εμπειρίες. Και να κάνουμε την Αγία Παρασκευή μια πραγματική πόλη και κύτταρο πολιτισμού, αντάξια της ιστορίας και του δυναμικού της».

