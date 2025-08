Γιώργος Λάνθιμος και Έμα Στόουν ξανά μαζί σε βίντεο κλιπ για τον Τζέρσκιν Φέντριξ

Μετά τη συνεργασία του Γιώργου Λάνθιμου και του Τζέρσκιν Φέντριξ, με τον δεύτερο να συνθέτει το soundtrack των ταινιών Poor Things (2023) και Kind of Kindness (2024), οι δυο τους δουλεύουν ξανά μαζί, αυτή τη φορά για το Beth's Farm, το νέο τραγούδι του Άγγλου μουσικού.

Το κομμάτι «Beth's Farm», κυκλοφόρησε μαζί με το άλμπουμ του καλλιτέχνη Once Upon a Time… in Shropshire τον περασμένο μήνα με τον Φέντριξ να το περιγράφει ως «10 λαϊκά τραγούδια για τη ζωή και τον θάνατο στην εξοχή» καθώς ο τίτλος του αναφέρεται στην πατρίδα του την Αγγλία.

«Ήταν υπέροχο που συνεργαστήκαμε ξανά με την Έμμα και με αρκετούς ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόμαστε εδώ και αρκετό καιρό για να συνεισφέρουμε λίγη κινηματογραφική αφήγηση σε αυτό που θεωρώ ένα αξιοσημείωτο δεύτερο προσωπικό άλμπουμ του πολύ σημαντικού συνεργάτη και φίλου μας, Τζέρσκιν Φέντριξ», ανέφερε ο Γιώργος Λάνθιμος για τη συνεργασία τους, σύμφωνα με το Pitchfork.

Η Έμα Στόουν δεν θα μπορούσε φυσικά να λείπει από τη νέα αυτή σκηνοθετική δουλειά του Γιώργου Λάνθιμου. Στο βίντεο διάρκειας 6 λεπτών, βλέπουμε τον Φέντριξ να υποδύεται έναν αγρότη που ανακαλύπτει παράξενα πράγματα γύρω από το κτήμα, ενώ μαζί με την Στόουν στη συνέχεια, βλέπουμε ότι γίνονται μέρος μιας τελετουργίας που οδηγεί σε έναν ευφάνταστο επίλογο.

Να θυμίσουμε ότι εκτός από το video clip, Γιώργος Λάνθιμος και Έμα Στόουν συνεργάστηκαν για την ταινία Bugonia που πρόκειται να κυκλοφορήσει τους επόμενους μήνες. Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας τον επόμενο μήνα, με πρωταγωνιστές τους Έμμα Στόουν και Τζέσι Πλέμονς (οι οποίοι συνεργάστηκαν ξανά μαζί με τον Λάνθιμο και στην ταινία (Ιστορίες Καλοσύνης) ενώ πρόκειται να βγει στις αίθουσες τον Νοέμβριο του 2025.

«Η Έμα, ο Τζέρσκιν και ο Γιώργος είναι το δημιουργικό τρίο που πραγματικά χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή», γράφει χρήστης κάτω από το βίντεο κλιπ και μάλλον αυτό είναι κάτι που δεν ξέραμε πως θέλαμε να δούμε, σαν μια καλή δόση Λάνθιμου και Στόουν λίγο πριν την πολυαναμενόμενη ταινία τους.

Δείτε το video clip