Η πανύψηλη κατάσκοπος που έγινε η εθνική μαγείρισσα της Αμερικής - Η ζωή της έγινε βραβευμένη ταινία

Αν είναι να μιλήσουμε για προσωπικά κατορθώματα και ριζικές αλλαγές στη ζωή, η πορεία της Τζούλια Τσάιλντ είναι από τις πιο αντιπροσωπευτικά παραδείγματα ανθρώπων που άλλαξαν τα πάντα για να κάνουν αυτό που αγαπούν.

Η διεθνώς αναγνωρισμένη Αμερικανίδα σεφ και τηλεοπτική περσόνα που καθιέρωσε την παραδοσιακή γαλλική κουζίνα στα πέρατα της Γης αλλά και συγγραφέας του διάσημου βιβλίου μαγειρικής The Art of French Cooking, έκανε το πάθος της επάγγελμα και εξελίχθηκε σε μια από τις πιο επιδραστικές γυναίκες σεφ στον πλανήτη.

Είναι η έμπνευση πίσω από τη διάσημη ταινία Julie & Julia (2009) αλλά και χιλιάδων ανθρώπων - ιδιαίτερα γυναικών - που άλλαξαν τον τρόπο που οι γυναίκες μαγείρευαν εκείνα τα χρόνια. Η ξεχωριστή, πανύψηλη φιγούρα της, την έκαναν μια από τις πιο αγαπητές σεφ παγκοσμίως.

Η κατάσκοπος που ανακάλυψε το αληθινό της πάθος

Γεννημένη στις 15 Αυγούστου 1912 στην Πασαντίνα της Καλιφόρνια, η Τζούλια Κάρολιν ΜακΓουίλιαμς μεγάλωσε σε μια εύπορη οικογένεια. Κόρη ενός τραπεζίτη, έζησε μια καλή ζωή δίχως στερήσεις. Για την εκπαίδευσή της, η οικογένειά της την έστειλε στο σχολείο θηλέων Katharine Branson, στη Βόρεια Καλιφόρνια.

Ήταν καλή μαθήτρια αλλά ασχολήθηκε επίσης ενεργά με ένα ευρύ φάσμα αθλητικών δραστηριοτήτων, όπως τένις, κολύμβηση και μπάσκετ. Ήταν αρκετά δημοφιλής στο σχολείο και ενεργή σε διάφορες σχολικές ομάδες. Με ύψος 1,80 μ., η Τσάιλντ ήταν η φυσική επιλογή να γίνει αρχηγός της ομάδας μπάσκετ του σχολείου.

Αποφοίτησε από το Smith College (BA, 1934) και εργάστηκε περιστασιακά στη διαφήμιση. Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, από το 1941 έως το 1945, εργάστηκε ως γραμματέας στην Κεϋλάνη ( Σρι Λάνκα ) και στην Κίνα, όπου ανέλαβε τη θέση της βοηθού έρευνας στο Κλάδο Μυστικών Πληροφοριών του Γραφείου Στρατηγικών Υπηρεσιών (OSS), προδρόμου της CIA.

Εκεί γνώρισε και τον μετέπειτα σύζυγό της Πολ Κάσινγκ Τσάιλντ, με τον οποίον παντρεύτηκαν το 1945. Από το 1944 έως το 1945, διατηρούσε αρχεία πληροφοριών για την OSS στην Ινδία. Τον επόμενο χρόνο, εργάστηκε για την οργάνωση στην Κίνα. Ο Πολ Τσάιλντ εργαζόταν για την Υπηρεσία Εξωτερικών των ΗΠΑ. Το 1948, το ζευγάρι μετακόμισε στο Παρίσι για την εργασία του Πολ.

H σεφ και συγγραφέας Τζούλια Τσάιλντ στην κουζίνα του σπιτιού της στο Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης | 13 Αυγούστου 1992. | (AP Photo/Jon Chase)



Ένας θρύλος της μαγειρικής γεννιέται

Στο Παρίσι η Τζούλια άρχισε να ασχολείται συστηματικά με τη μαγειρική. Ήταν στην ηλικία των 37 ετών όταν γράφτηκε στη διάσημη σχολή μαγειρικής Le Cordon Bleu και κάπως έτσι άρχισαν όλα. Ήταν τότε που γνώρισε τη Simone Beck και τη Louisette Bertholle. Οι τρεις τους ίδρυσαν μια σχολή μαγειρικής έγραψαν το βιβλίο "Mastering the Art of French Cooking" το 1961. Αυτό το βιβλίο έφερε το αμερικανικό κοινό σε επαφή με τη γαλλική κουζίνα και τις τεχνικές μαγειρικής. Επίσης, ήταν το εφαλτήριο για την μετέπειτα καριέρα της Τζούλια στη μαγειρική, η οποία διήρκεσε πάνω από σαράντα χρόνια.

Η Τζούλια έγραψε στη συνέχεια πολλά βιβλία μαγειρικής. Στη δεκαετία των 80s είχε καθιερωθεί ως ''το αστέρι'' των τηλεοπτικών προγραμμάτων, αφού εμφανίζονταν συχνά στους τηλεοπτικούς δέκτες ως παρουσιάστρια (και όχι μόνο) εκπομπών μαγειρικής. Η καριέρα της απογειώθηκε όταν τιμήθηκε ως διδάκτωρ μαγειρικής σε διάφορα πανεπιστήμια (Harvard University , Johnson & Wales University, Smith College, Brown University).

Το 1994 ο σύζυγος της που ήταν κατά 10 χρόνια μεγαλύτερος, πεθαίνει. Όσο ζούσε, δεν μπόρεσαν να αποκτήσουν ποτέ παιδιά.

Το 2009 γυρίστηκε μια ταινία προς τιμήν της, με τίτλο Julie & Julia. Η ταινία ακολουθεί την ιστορία μιας νεαρής, απογοητευμένης συγγραφέως που στρέφεται στη μαγειρική ως μια μορφή απόδρασης από την μισητή καριέρα της.

Η ταινία βασίζεται στην αληθινή ιστορία της Τζούλι Πάουελ (την οποία υποδύεται η Έιμι Άνταμς ), η οποία πήρε το διάσημο βιβλίο μαγειρικής της Τζούλια Τσάιλντ, «Mastering The Art Of French Cooking» και άρχισε έτσι να γράφει ένα καθημερινό blog αφηγούμενο τις προσπάθειές της σε κάθε συνταγή.

Στις 13 Αυγούστου 2004, η Τσάιλντ πέθανε από νευρική ανεπάρκεια στο σπίτι το οποίο διέμενε στo Montecito, δύο μέρες πριν το 92ο έτος της ηλικίας της.

Άφησε πίσω της μια σπουδαία κληρονομιά μαγειρικής τέχνης και εκπαίδευσης. Η κουζίνα της, που έγινε διάσημη για τα προγράμματα μαγειρικής της, δωρήθηκε στο Εθνικό Μουσείο Αμερικανικής Ιστορίας Smithsonian και έγινε μουσείο.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι επισκέπτονται αυτή την κουζίνα της Τσάιλντ μέχρι σήμερα και φεύγοντας, σκέφτονται πως για να ζήσεις μια τόσο γεμάτη ζωή, το μόνο σίγουρο είναι πως χρειάζεσαι πολλά και διαφορετικά υλικά. Η Τζούλια Τσάιλντ μάς το έμαθε καλά αυτό.