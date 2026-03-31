Η Σελίν Ντιόν ανακοίνωσε την επιστροφή της στη σκηνή: «Μου λείψατε τόσο πολύ, ανυπομονώ»

Η Σελίν Ντιόν (Celine Dion), με αφορμή τα γενέθλιά της χθες Δευτέρα (30/3) ανακοίνωσε την επιστροφή της στη σκηνή μετά από αρκετά χρόνια αποχής, με την είδηση να ενθουσιάζει τους φαν της.

Μέσα από βίντεο που ανέβασε στα social media, η Σελίν Ντιόν εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στους θαυμαστές της για τη στήριξη και την αγάπη που της έδειξαν όλα αυτά τα χρόνια μετά τη διάγνωσή της με σύνδρομο δύσκαμπτου ατόμου που την ανάγκασε να απέχει.

Τώρα, όμως, είναι καλύτερα - όπως τόνισε η ίδια - και έτσι τον Σεπτέμβριο θα δώσει με 10 συναυλίες στο Παρίσι.

«Θέλω να ξέρετε ότι τα πάω υπέροχα, διαχειρίζομαι την υγεία μου, νιώθω καλά, τραγουδάω ξανά, κάνω ακόμα και λίγο χορό, που τον λατρεύω τόσο.

Τα τελευταία χρόνια, κάθε ημέρα ένιωθα τις προσευχές, την υποστήριξη, την καλοσύνη και την αγάπη σας.

Ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές μου, ήσασταν εκεί για εμένα. Με βοηθήσατε με τρόπους που δεν μπορώ καν να περιγράψω και είμαι πραγματικά τυχερή που έχω την υποστήριξή σας», είπε αρχικά η Σελίν Ντιόν.

«Μου λείψατε τόσο πολύ και έτσι επιστρέφω στα γενέθλιά μου. Φέτος θα πάρω το καλύτερο δώρο της ζωή μου: την ευκαιρία να σας δω, να ερμηνεύσω για εσάς, ξανά, στο Παρίσι, ξεκινώντας από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

«Είμαι τόσο χαρούμενη, τόσο έτοιμη να το κάνω αυτό, νιώθω καλά, ενθουσιασμένη, προφανώς φυσικά λίγο αγχωμένη, αλλά πάνω από όλα νιώθω ευγνώμων για όλους σας.

Ανυπομονώ να σας ξαναδώ. Χρόνια μου πολλά, σας αγαπώ όλους πολύ και τα λέμε σύντομα», πρόσθεσε η Σελίν Ντιόν στο βίντεο, το οποίο πόσταρε και σε δεύτερη εκδοχή στην οποία μιλάει στα γαλλικά.

Οι δύο αναρτήσεις της Σελίν Ντιόν στο Instagram, μέσα σε λίγες ώρες, έχουν αγγίξει σχεδόν το 1 εκατομμύριο προβολές, ενώ η αγαπημένη τραγουδίστρια έχει σβήσει όλα τα υπόλοιπα posts της από την επίσημη σελίδα της, αφήνοντας μόνο αναρτήσεις σχετικά με τη μεγάλη επιστροφή της στη σκηνή.

Υπενθυμίζουμε ότι όλα αυτά τα χρόνια, η μόνη φορά που η Σελίν Ντιόν ανέβηκε στη σκηνή ήταν στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2024.