Μελάνια: Οι Guns N' Roses απαγόρευσαν τα τραγούδια τους στην ταινία - Οι Radiohead ζήτησαν να αφαιρεθούν

Το ντοκιμαντέρ της Μελάνια σήκωσε αντιδράσεις ήδη από τα γυρίσματα του. Μεγάλες προσωπικότητες έχουν τοποθετηθεί κατά του προέδρου Τραμπ και της συζύγου του και σήμερα έγινε γνωστό ότι οι Guns and Roses απαγόρευσαν τη χρήση της μουσικής τους στην ταινία.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνει και η ΕΡΤ, σύμφωνα μεταξύ των καλλιτεχνών που απέρριψαν το αίτημα χρήσης της μουσικής τους ήταν οι Guns N’ Roses, η Γκρέις Τζόουνς, καθώς και οι διαχειριστές της μουσικής κληρονομιάς του Prince.

«Υπήρχαν κομμάτια που θέλαμε πολύ να εντάξουμε στην ταινία, αλλά η πολιτική στάση έπαιξε καθοριστικό ρόλο», δήλωσε ο παραγωγός, σημειώνοντας ότι σε αρκετές περιπτώσεις η διαδικασία “κόλλησε” λόγω ιδεολογικών ενστάσεων.

Για τους Guns N’ Roses, ο Μπέκμαν αποκάλυψε ότι υπήρξε εσωτερική διαφωνία: «Ένα μέλος ήταν θετικό και είπε “προχωράμε”, ενώ ένα άλλο ήταν κατηγορηματικά αντίθετο. Χρειαζόμασταν ομόφωνη έγκριση, κάτι που τελικά δεν επιτεύχθηκε».

Οι Radiohead ζήτησαν να αφαιρεθεί το τραγούδι τους

Στην ταινία ακούγεται και το τραγούδι «Phantom Thread» των Radiohead. Ο κιθαρίστας της μπάντας, και ο σκηνοθέτης Πολ Τόμας Άντερσον ζήτησαν την αφαίρεση της μουσικής τους από το ντοκιμαντέρ, αίτημα που –όπως έγινε γνωστό– απορρίφθηκε από την παραγωγή.

Ο Μπέκμαν υποστήριξε ότι είναι απογοητευτικό όταν, όπως είπε, «η πολιτική προηγείται της καλλιτεχνικής διάστασης», προσθέτοντας ότι η πρόθεση της ταινίας δεν ήταν να αποτελέσει πολιτική δήλωση, αλλά ένα προσωπικό πορτρέτο της Μελάνια Τραμπ.