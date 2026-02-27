«30 χρόνια Ημισκούμπρια»: Η συναυλία που θα «διαλύσει» την Πλατεία Νερού στις 20 Ιουνίου

Λίγες ημέρες μετά την προφητική τους ανάρτηση, τα Ημισκούμπρια κάνουν comeback και ενώνονται ξανά για να δώσουν μια συναυλία στο Release Festival στις 20 Ιουνίου 2026, στην Πλατεία Νερού.

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινάει την Κυριακή 1 Μαρτίου, στις 12:00.

Τρεις δεκαετίες από την πρώτη τους κυκλοφορία και δέκα χρόνια μετά την τελευταία τους εμφάνιση, το θρυλικό τρίο επιστρέφει στη σκηνή για ένα πολυαναμενόμενο reunion, για ένα και μοναδικό live στην Αθήνα όπου τα 30 Χρόνια Επιτυχίες γίνονται πραγματικότητα σε μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσει κανείς.

Τα Ημισκούμπρια είναι το πιο επιδραστικό και αναγνωρίσιμο σχήμα του ελληνικού hip hop. Δημιουργήθηκαν στα μέσα της δεκαετίας του ’90 από τους Δημήτρη Μεντζέλο, Μιθριδάτη και Πρύτανη, διαμορφώνοντας από νωρίς ένα ύφος που συνδυάζει χιούμορ, σάτιρα και μια καυστική ματιά στην καθημερινότητα, στοιχεία που έμελλε να γίνουν σήμα κατατεθέν τους.

Το 1996 κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο τους 30 Χρόνια Επιτυχίες, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μαζική διάδοση του ελληνικού Hip hop, αφού έγινε ο πρώτος χρυσός δίσκος της σκηνής. Ανάλογη επιτυχία γνώρισαν και στη συνέχεια τα Ο Δίσκος Που Διαφημίζετε, Στενές Επαφές Με 3ς Τύπους, και 2030, δίσκοι που έγιναν χρυσοί και πλατινένιοι, εδραιώνοντας το συγκρότημα ως σημείο αναφοράς για το ελληνικό τραγούδι συνολικά.

Με τραγούδια που μετατράπηκαν σε διαχρονικές ατάκες, με ρεφρέν που τραγουδήθηκαν μαζικά σε συναυλίες, clubs και παρέες, τα Ημισκούμπρια απέκτησαν μια σπάνια σύνδεση με το κοινό ενώ ταυτόχρονα εξέλιξαν και ανανέωσαν τη σατιρική πλευρά της ελληνικής δισκογραφίας. Στην πορεία συνεργάστηκαν με παγιωμένα και ευρέως αναγνωρίσιμα ονόματα του εγχώριου τραγουδιού, γεφυρώνοντας σκηνές και διευρύνοντας το αποτύπωμα του ήχου τους.