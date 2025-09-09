Ακούει ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης Σκιαδαρέσες; Η επιβεβαίωση

Σε ένα παράλληλο σύμπαν, ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης και η Μπέσυ Μάλφα έχουν φτιάξει ένα ημερολόγιο και καταγράφουν σε αυτό όλα τα τραγούδια που έχουν γράψει οι Σκιαδαρέσες, το ντουέτο της Νίκης και της Όλγας, των δίδυμων πρωτοτόκων παιδιών τους. Τα καταγράφουν σαν πληγές και αναστενάζουν μεταξύ τους και παραληρούν.

«Μα τι είναι αυτά που λένε; Τι είναι αυτό το δεν είναι μούφα το εχω τσεκάρει και Άρη την έχεις γ@μισει; Τι γράφουν; Αίσχος!». Ευτυχώς που δεν ζούμε σε αυτό το παράλληλο σύμπαν δηλαδή και οι Σκιαδαρέσες έχουν δημιουργήσει το δικό τους φανατικό κοινό, που περιμένει να προκύψει ένα τριήμερο για μια βόλτα στο «Ναύπλιο», που έχουν γράψει το «Τραγούδι του Άρη», το «Έχουμε Θέμα», το «Αμφιβάλλω», το «Δε Θέλω να Φύγεις» και τόσα άλλα που έχουν διαδοθεί από στόμα σε στόμα.

Όταν βρέθηκα σε μια συναυλία των Σκιαδαρεσών, στην Άνδρο, με το κοινό να σηκώνεται από τις θέσεις και να χορεύει, σχεδόν δίπλα στη Νίκη και την Όλγα Σκιαδαρέση, αναρωτήθηκα κάτι ίσως χαζό. Ακούει ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, αυτός ο ηθοποιός/σκηνοθέτης με τις τόσες φημισμένες υπογραφές σε τηλεόραση/σινεμά/θέατρο, τα τραγούδια που γράφουν οι κόρες του; Έχει χρόνο για κάτι τέτοιο; Προφανώς, είχα την ίδια απορία και για την Μπέση Μάλφα.

Και τελικά, σαν να με άκουσε, μου απάντησε, ολοκληρωμένα και χωρίς περιθώρια αμφιβολίας.

Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης βρέθηκε χθες στο Θέατρο Βράχων, στη συναυλία που έδιναν οι κόρες του και ανέβασε στο Instagram τη στιγμή που έπαιζαν το κομμάτι «Αμφιβάλλω». Ο ίδιος σιγοτραγουδούσε το κομμάτι, ενώ το κοινό με αναμμένους αναπτήρες και κινητά, τον συνόδευε. Ε ναι, μάλλον δεν αντιπαθεί και τόσο το ρεπερτόριο της Νίκης και της Όλγας.