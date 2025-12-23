Ακυρώνεται η παγκόσμια περιοδεία της Μποφίλιου και του Χαρούλη: Τι θα γίνει με τα εισιτήρια

Aκυρώνεται η παγκόσμια περιοδεία του Hellenic Music Ensemble για το 2026, η οποία θα γινόταν με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Χατζιδάκι, με τη Νατάσσα Μποφίλιου και τον Γιάννη Χαρούλη στην ερμηνεία.

«Το Hellenic Music Ensemble έλαβε τη δύσκολη απόφαση να ακυρώσει την επερχόμενη παγκόσμια περιοδεία του. Όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων θα λάβουν αυτόματα επιστροφή χρημάτων μέσω του αρχικού σημείου αγοράς.

Η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν προσεκτικής εξέτασης των συνθηκών που περιβάλλουν το έργο», έγραψε η διοργάνωση.

Χαρούλης - Μποφίλιου: H ανακοίνωση του διοργανωτή

Σημειώνεται ότι στην παγκόσμια περιοδεία, τα τραγούδια θα ερμήνευαν η Νατάσσα Μποφίλιου και ο Γιάννης Χαρούλης.

Η GTP Touring Ltd είχε αρχικά ως στόχο την ανάπτυξη μιας πολυετούς διεθνούς περιοδείας συναυλιών με σκοπό την παρουσίαση της ελληνικής μουσικής σε κοινό σε όλο τον κόσμο — ένα έργο που οραματιζόταν ως πηγή πολιτιστικής υπερηφάνειας.

Δυστυχώς, περιστάσεις πέραν του ελέγχου μας κατέστησαν αδύνατη τη συνέχιση του εγχειρήματος. Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι δεν έχουμε άλλη βιώσιμη επιλογή από το να αποσυρθούμε.

Ευχαριστούμε τους καλλιτέχνες, τους συνεργάτες και το κοινό που στήριξαν αυτή την πρωτοβουλία και μοιραζόμαστε την απογοήτευσή τους που δεν κατέστη δυνατό να υλοποιηθεί όπως είχε σχεδιαστεί».