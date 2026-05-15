Από τον John Cleese και τον Willem Dafoe μέχρι τους Gorillaz: Το SNF Nostos 2026 επιστρέφει δυναμικά

Το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) επιστρέφει για να γιορτάσει τα 30 χρόνια κοινωφελούς δράσης του ΙΣΝ με κεντρική θεματική: «Επίκεντρο ο άνθρωπος» και ως μέρος του πλούσιου προγράμματός του, προτείνει ένα σύνολο εκδηλώσεων που εστιάζουν στις τέχνες και τον πολιτισμό. Από τις 21 – 28 Ιουνίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) θα βρεις πλήθος συζητήσεων, παραστάσεων, εκθέσεων, μουσικών εκδηλώσεων και άλλων δράσεων που φωτίζουν διαφορετικές πτυχές της ανθρώπινης εμπειρίας, με ελεύθερη πρόσβαση.

Ανάμεσα στους καλεσμένους του SNF Nostos 2026 ξεχωρίζουν πολλά ονόματα έκπληξη, από το διεθνές καλλιτεχνικό (αλλά και μη) στερέωμα, όπως ο σπουδαίος κωμικός των Monty Python, John Cleese, o χαρισματικός ηθοποιός Willem Dafoe, η bestselling συγγραφέας Karen Hao, και πολλοί ακόμη.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του SNF Nostos Conference, μεταξύ των πάνω από 200 διεθνών ομιλητών, την Αθήνα θα επισκεφθούν ο ηθοποιός Norman Reedus, γνωστός για τον ρόλο του στη δημοφιλή σειρά The Walking Dead, ο οποίος θα μιλήσει για το μέλλον του storytelling, η ηθοποιός, κινηματογραφίστρια, και Πρέσβειρα της Διεθνούς Αμνηστίας του Ηνωμένου Βασιλείου, Maisie Richardson-Sellers που θα συμμετάσχει σε συζήτηση για το μέλλον των κινημάτων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο K-pop σταρ Eric Nam, που θα αγγίξει τη θετική επίδραση της τέχνης στην ψυχική υγεία των νέων. Παράλληλα, η σκηνοθέτης Nisha Pahuja, μέσα από την παρουσίαση του υποψήφιου για Όσκαρ ντοκιμαντέρ To Kill A Tiger, θα ανοίξει τη συζήτηση γύρω από θέματα έμφυλης βίας, ενώ ο ιστορικός Mark Mazower θα συναντηθεί με μια ομάδα δημιουργών μεταξύ των οποίων η συγγραφέας Έρση Σωτηροπούλου και η ακαδημαϊκός Maboula Soumahoro, για να συζητήσουν για τη στιγμή που η δημιουργική σκέψη μετουσιώνεται σε έργο, ενώ η stand-up κωμικός Κατερίνα Βρανά θα μιλήσει για τη συνάντηση της κωμωδίας με την ανθρώπινη φύση στις πιο σκοτεινές στιγμές της ως καλεσμένη μιας σειράς ομιλιών που θα παρουσιάσουν οι Διάλογοι του ΙΣΝ. Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Lincoln Center for the Performing Arts Mariko Silver θα συμμετάσχει σε συζήτηση για τον ρόλο του δημόσιου χώρου στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, και η bestselling συγγραφέας Karen Hao θα συνομιλήσει με τον Πρόεδρο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) Ανδρέα Δρακόπουλo για τις προκλήσεις που φέρνει η Τεχνητή Νοημοσύνη στις ανθρώπινες σχέσεις.

Επιπλέον, στις 22 Ιουνίου παρουσιάζεται το ντοκιμαντέρ Η Σοφία της Ευτυχίας, όπου ο 90χρονος πλέον Δαλάι Λάμα δίνει απλά μαθήματα για την κατάκτηση μιας ειρηνικής κοινωνίας, με σοφία και αφοπλιστικό χιούμορ. Ακολουθεί, στις 24 Ιουνίου, το θεατρικό αναλόγιο Ο Εχθρός του Λαού από το Theater of War Productions, με το όνομα του Willem Dafoe να ξεχωρίζει ανάμεσα στους ηθοποιούς. Στόχος της παράστασης είναι να ανοίξει τον διάλογο με το κοινό για τη δημόσια υγεία, την ελευθερία του Τύπου και την περιβαλλοντική δικαιοσύνη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συμμετοχική παράσταση The Trials of Atlas, που δημιουργήθηκε ειδικά για το SNF Nostos 2026 από τον Πρόεδρο του Tällberg Foundation, Alan Stoga, θέτοντας στο επίκεντρο κρίσιμα ερωτήματα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και τη σχέση ανθρώπου–μηχανής, καλώντας το κοινό να αποφασίσει εάν ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να φέρει ευθύνη για μια δολοφονία.

50 χρόνια από την κυκλοφορία της εμβληματικής ταινίας Monty Python and the Holy Grail, το SNF Nostos προγραμματίζει στις 26 Ιουνίου την εκδήλωση με τον καυστικό τίτλο Not Dead Yet! που περιλαμβάνει ειδική προβολή της ταινίας και στη συνέχεια ζωντανή συζήτηση με τον έναν και μοναδικό John Cleese, την ψυχή των Monty Python. Το πρόγραμμα των παραστάσεων ολοκληρώνεται με το έργο Ιθάκη. Μακρύ ταξίδι επιστροφής, βασισμένο στο εμβληματικό ποίημα του Κωνσταντίνου Καβάφη, σε μια ιδιαίτερη προσέγγιση από τον «Θίασο της Τρίτης» της Πόρτα Ανοιχτή, μιας μικτής ομάδας ανθρώπων με και χωρίς αναπηρία που μοιράζονται την αγάπη τους για το θέατρο. Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Δάφνη Οικονόμου, και τον ρόλο του αφηγητή θα αναλάβει ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης.

Η μουσική βρίσκεται, όπως σε κάθε SNF Nostos, στην καρδιά της διοργάνωσης. Μετά την επιτυχημένη συνεργασία τους το 2023, τo SNF Nostos ενώνει τις δυνάμεις του και φέτος με το Release Athens, με συναυλίες των David Byrne, Jean-Michel Jarre και Gorillaz στις 21, 22 και 25 Ιουνίου αντίστοιχα, ενώ το φεστιβάλ ολοκληρώνεται με το μεγάλο Up Late Party μετατρέποντας την Αγορά του ΚΠΙΣΝ στις 27 Ιουνίου σε ένα ατελείωτο dancefloor με κορυφαία ονόματα της ηλεκτρονικής, της house και techno σκηνής, και συγκεκριμένα τους: Τhe Blessed Madonna, Οctave One, Xenia Ghali, ATÉ και SIOMA.

Σημαντική θέση στο πρόγραμμα κατέχει η συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ), με τρεις μεγάλες παραγωγές χορού και μουσικού θεάτρου με τους χορευτές του Μπαλέτου της ΕΛΣ σε διαφορετικούς χώρους του ΚΠΙΣΝ καθ΄ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, μεταξύ των οποίων, η ελληνική πρεμιέρα του νέου έργου του Καλλιτεχνικού Διευθυντή της ΕΛΣ Γιώργου Κουμεντάκη με τίτλο Τόσαις φοραίς τόσο κοντά να είμαι και του Λεωφορείον ο Πόθος της Βαλεντίνα Τούρκου, βασισμένο στο εμβληματικό έργο του Tennessee Williams, καθώς και η αθηναϊκή πρεμιέρα του έργου Future Cargo των Frauke Requardt και David Rosenberg.

Το πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα συμπληρώνεται από τις εκθέσεις Artefacts of the Future σε συνεργασία με το ETH Zürich, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου, προσκαλώντας καλλιτέχνες από κάθε γωνιά της Ευρώπης σε ένα «εργαστήριο ηθικής» που μοιάζει με ταξίδι στον χρόνο, καθώς και από την έκθεση Σήμα, Παρεμβολή, φέρνοντας σε διάλογο νέες παραγωγές και υφιστάμενα έργα των SNF ARTWORKS Fellows και Grantees.

Η μεγάλη έκπληξη του φετινού SNF Nostos είναι το γνωστό ως «Καφενείο του Γιάννη». Ένας digital detox χώρος, όπου όλοι είναι ευπρόσδεκτοι εκτός από τα κινητά μας. Το Καφενείο θα είναι ανοιχτό όλη την εβδομάδα για να ενθαρρύνει την επικοινωνία και τον διάλογο, φιλοξενώντας, μεταξύ άλλων, καλλιτεχνικά εργαστήρια, συζητήσεις, καθώς και μια ζωντανή παρουσίαση για τη δημιουργική διαδικασία που κρύβεται πίσω από ένα θεατρικό έργο από τους Nia Vardalos και Σπύρο Κατσαγάνη.

Τέλος, αξίζει να επισκεφθεί κανείς τη διαδραστική, βιωματική εμπειρία που καταλαμβάνει τον Πύργο Βιβλίων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ), με τίτλο Χαρτογραφώντας το ταξίδι του ΙΣΝ: Μία διαδραστική εμπειρία ανάμεσα σε 5700+ δωρεές, και η οποία παρουσιάζει στον κόσμο τη μεγάλη εικόνα του έργου του ΙΣΝ, και συγκεκριμένα 30 χρόνια δωρεών και πρωτοβουλιών με στόχο τη δημιουργία θετικών αλλαγών, πέρα από σύνορα και γεωγραφικά όρια.

Και αυτά αποτελούν μόνο μία πλευρά του πολυσυλλεκτικού κόσμου του SNF Nostos 2026, το οποίο συμπληρώνεται από τις συζητήσεις του SNF Nostos Conference, και τους Διαλόγους του ΙΣΝ, τον καθιερωμένο αγώνα δρόμου SNF Nostos Run και πλήθος ακόμη δράσεων και εμπειριών που συνθέτουν μια πολυδιάστατη γιορτή ιδεών, πολιτισμού και συμμετοχής.

SNF Nostos 2026 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

21-28 Ιουνίου

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)

Είσοδος ελεύθερη*

*Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις του SNF Nostos 2026 είναι δωρεάν, ενώ για ορισμένες δράσεις απαιτείται προεγγραφή και απόκτηση δελτίου εισόδου. Εξαίρεση αποτελούν οι συναυλίες, που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το Release Athens Festival, για τις οποίες απαιτείται αγορά εισιτηρίου σε προσιτή τιμή.

* *Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) συνεργάζεται με το Release Athens, με αφορμή τα 30 χρόνια κοινωφελούς δράσης του, φέρνοντας τον πολιτισμό και τη μουσική πιο κοντά σε όλους. Με τη συνεισφορά του ΙΣΝ οι τιμές των εισιτηρίων προσφέρονται 40-50% χαμηλότερα απ’ ό,τι συνηθίζεται σε αντίστοιχες διοργανώσεις.

***Τα έσοδα των εισιτηρίων αποδίδονται αποκλειστικά στο Release Athens. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) είναι φιλανθρωπικός οργανισμός που πραγματοποιεί δωρεές προς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Tο ΙΣΝ δεν δέχεται δωρεές από ιδιώτες, εταιρείες ή άλλου είδους οργανισμούς.



