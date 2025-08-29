Αριάνα Γκράντε: Ξανά σε περιοδεία μετά από επτά χρόνια - Σε ποιες πόλεις θα εμφανιστεί και πότε

H Αριάνα Γκράντε επιστρέφει δυναμικά στις live εμφανίσεις της από το καλοκαίρι του 2026, καθώς ανακοίνωσε την πρώτη της περιοδεία μετά από επτά χρόνια.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται πέντε συναυλίες στο Λονδίνο ενώ όλες οι υπόλοιπες θα γίνουν στη Βόρεια Αμερική. Τίτλος της περιοδείας είναι «The Eternal Sunshine Tour», που αποτελεί και την ονομασία του τελευταίου της άλμπουμ, που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2024.

Η Αριάνα Γκράντε ανακοίνωσε την περιοδεία της και τις ημερομηνίες αλλά και τις πόλεις όπου θα εμφανιστεί, μέσα από ανάρτηση στα social media.

Τελευταία της ζωντανή εμφάνιση, ηταν στην περιοδεία «Sweetener World Tour» του 2019.