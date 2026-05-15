Athens Jazz Festival: 25 χρόνια το απόλυτο μουσικό ραντεβού στην Αθήνα

Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου 2026, η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων βάζει τα καλά της και γεμίζει μουσική, ρυθμό και ενέργεια. Ο λόγος; Το Athens Jazz Festival!

Το ετήσιο μουσικό ραντεβού της Αθήνας επιστρέφει για μία ξεχωριστή διοργάνωση με ελεύθερη είσοδο, καθώς θα γιορτάσει 25 χρόνια από την πρώτη του εμφάνιση στα πολιτιστικά δρώμενα της πρωτεύουσας και αναμενόμενα, το mood είναι στα ύψη περισσότερο από ποτέ.

Για την special έκδοση του φετινού Athens Jazz το μενού προμηνύεται γεμάτο, με 20 συναυλίες και μια σειρά από παράλληλες δράσεις που συμπληρώνουν μια ολοκληρωμένη φεστιβαλική εμπειρία για όλους.

Και φυσικά το Athens Jazz επιφυλάσσει μια σειρά από εκπλήξεις, αφού ειδικά για τη φετινή επετειακή διοργάνωση δημιούργησε το Greek Cooking Band, ένα μοναδικό σχήμα που αποτελείται από τους παλαιότερους νικητές.

Το φεστιβάλ δεν είναι μόνο για τους λάτρεις της κλασικής jazz σκηνής, καθώς περιλαμβάνει καλλιτέχνες που εμπνέονται από διάφορα μουσικά είδη και αυτό αποδεικνύεται από το φετινό Line up.

To Stavros Lantsias Quartet με το ατμοσφαιρικό “My Ennio Morricone”, τον Alabaster DePlume με τον experimental ήχο, τους Jazzbois που μπερδεύουν jazz και electronica, τους Lagon Nwar με afrobeat και psychedelic επιρροές και πολλούς ακόμη.

Εκτός από ξεχωριστά μουσικά σχήματα, θα έχεις την ευκαιρία να ρίξεις και μια ματιά στην φωτογραφική έκθεση, με στιγμές από τα 25 χρόνια του φεστιβάλ, στην έκθεση κόμικ, στο Meet Market, στις διαδραστικές εμπειρίες και δράσεις για παιδιά, στην προβολή ντοκιμαντέρ αλλά και να αφεθείς στον ρυθμό του πάρτι του Kosmos FM.

Ραντεβού στην Τεχνόπολη, 25 με 31 Μαΐου!