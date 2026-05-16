Διακοπή στη σιδηροδρομική κυκλοφορία μετά από συμβάν με πεζό στη γραμμή Θεσσαλονίκη – Σίνδος

Περιστατικό με πεζό επί της γραμμής έχει διακόψει τη σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Θεσσαλονίκης - Σίνδου.
Η ανακοίνωση της Hellenic Train
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι από τις 17:15 έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Σίνδος, λόγω συμβάντος με πεζό επί της γραμμής.
Στο πλαίσιο του συμβάντος, ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές, ενώ στο σημείο μετέβησαν Αστυνομία και ΕΚΑΒ.
Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας, η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1734 (Έδεσσα – Θεσσαλονίκη) παραμένει στον Σταθμό Σίνδου με 62 επιβάτες, ενώ η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 2591 (Θεσσαλονίκη – Λάρισα) παραμένει στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης με 127 επιβάτες.
Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.
- Όταν ο καθηγητής Δημήτρης Λιαντίνης εξήγησε πώς έμοιαζε η Ωραία Ελένη του Ομήρου
- Eurovision 2026: Ανατροπή στα τελευταία προγνωστικά - Τι θα δείξει απόψε η ΕΡΤ
- Ευάγγελος Λεμπέσης: Ο κοινωνιολόγος που εξήγησε γιατί οι βλάκες συχνά κυβερνούν τον κόσμο
- Ποια Ελλάδα και Ισπανία; Εκατομμύρια Βρετανοί τουρίστες επιλέγουν αυτή τη χώρα για διακοπές, με 15 ευρώ πτήσεις
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.