Διακοπή στη σιδηροδρομική κυκλοφορία μετά από συμβάν με πεζό στη γραμμή Θεσσαλονίκη – Σίνδος

Τρένο της Hellenic Train
Τρένο της Hellenic Train | Eurokinissi
Περιστατικό με πεζό επί της γραμμής έχει διακόψει τη σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Θεσσαλονίκης - Σίνδου. 

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι από τις 17:15 έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Σίνδος, λόγω συμβάντος με πεζό επί της γραμμής.

Στο πλαίσιο του συμβάντος, ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές, ενώ στο σημείο μετέβησαν Αστυνομία και ΕΚΑΒ.

Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας, η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1734 (Έδεσσα – Θεσσαλονίκη) παραμένει στον Σταθμό Σίνδου με 62 επιβάτες, ενώ η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 2591 (Θεσσαλονίκη – Λάρισα) παραμένει στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης με 127 επιβάτες.
Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.
 

