Ο Διονύσης Σαββόπουλος, ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που δεν έμεινε μόνο στο γράψιμο μουσικής αλλά τραγούδησε ο ίδιος τα τραγούδια του, έχοντας άρτια φωνή και φανερές ικανότητες στην κλασική κιθάρα.

Ένας δημιουργός που απασχόλησε με τους ιστορικούς του δίσκους, τις συνεργασίες αλλά και ενίοτε με τις πολιτικές του απόψεις.

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 2 Δεκεμβρίου 1944. Το 1963 μετακόμισε στην Αθήνα και παράτησε τη Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης προκειμένου να ασχοληθεί με το τραγούδι, τη μεγάλη του αγάπη. Πέθανε την Τρίτη 21/10 μετά από μάχη που έδινε με τον καρκίνο από το 2021

Ο Διονύσης Σαββόπουλος στο Ηρώδειο | EUROKINSSI

Η δισκογραφία

Ο «Νιόνιος» όπως τον φωνάζουν οι αγαπημένοι του και πολλοί ακροατές του, δεν έκρυψε ποτέ τις επιρροές του από την ξένη μουσική. Frank Zappa, Animals, Bob Dylan είανι ένα ψείγμα δείγματος από τα μουσικά του ακούσματα.

Το 1966, όταν ο συνθέτης ήταν μόλις 21 ετών, βγαίνει ο πρώτος του δίσκος «Το Φορτηγό» με ροκ, λαϊκά και φολκ στοιχεία, από την ελληνική ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία Lyra, που τον καλοσώρισαε μετά από πολλά «Χ» που είχε φάει ερχόμενος στην Αθήνα.

«Η συννεφούλα», «Το φορτηγό», τα «Πουλιά της Δυστυχίας» είναι μόνο λίγα από τραγούδια του αξέχαστου πρώτου δίσκου.

Έκτοτε ακολούθησαν, πολλοί επιτυχημένοι δίκοι όπως:To «Φορτηγό» (1966), «Το Περιβόλι του Τρελού» (1969), «Μπάλλος» (1971), «Βρώμικο Ψωμί» (1972), «Δέκα Χρόνια Κομμάτια» (1975), «Happy Day» (1976), «Αχαρνής – Ο Αριστοφάνης που γύρισε από τα θυμαράκια» (1977), «Η Ρεζέρβα» (1979), «Τραπεζάκια Έξω» (1983), «Το Κούρεμα» (1989), «Μη Πετάξεις Τίποτα» (1994), «Παράρτημα Α’» (1995), «Το Ξενοδοχείο» (1998), «Ο Χρονοποιός» (2005), «Ο Σαμάνος» (2008).

Συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου | EUROKINISSI

Διονύσης Σαββόπουλος: Οι συνεργασίες

Εκτός από τις φορές που τον έχουμε απολαύσει solo, έχει κάνει και ιστορικές συνεργασίες. Στο ξεκίνημα του εμφανιζόταν σε νυχτερινά κέντρα μαζί με τη Μαρία Φαραντούρη και τον Μάνο Λοΐζο.

Όλοι θυμούνται την συνεργασία του με τη Σωτηρία Μπέλλου στο Ζεϊμπέκικο (Με Αεροπλάνα & Βαπόρια).

Έκτοτε έχει κάνει αμέτρητες εμφανίσεις και με νεότερους καλλιτέχνες όπως Αλκίνοο Ιωαννίδη, Μίλτο Πασχαλίδη, Δήμητρα Γαλάνη, Θανάση Παπακωνσταντίνου και άλλους πολλούς.

Και ενώ στο άκουσμα του ονόματος του περιμένεις να δεις τις προαναφερθείσες συνεργασίες, δεν είναι λίγες οι φορές που κολύμπησε και σε άλλα νερά.

Κανείς δεν θα ξεχάσει ο καλοκαίρι του 2004, στο Ηρώδειο, στη συναυλία με την οποία ο Διονύσης Σαββόπουλος γιόρτασε τα 40 χρόνια του στο τραγούδι και τα 60 χρόνια του στη ζωή, η Καλομοίρα βγήκε από μία τούρτα.

Επίσης, δεν πάνε ούτε πέντε χρόνια από όταν ανέβηκε στην σκηνή με την Κλαυδία και τον Mente Fuerte ενώ η επανεκτέλεση του στο Ζεϊμπέκικο με τη Μαρίνα Σάττι και τον Μικρό Κλέφτη έχει συγκεντρώσει σε μόλις δύο χρόνια περίπου 2 εκατ. προβολές.

Η ζωή του και η πολιτική ταυτότητα

Ο Διονύσης Σαββόπουλος δεν μπορεί να πει κανείς ότι έδινε σπάνια συνεντεύξεις. Ήταν πάντα εξωστρεφής καλλιτέχνης και λάτρευε την επικοινωνία με τον κόσμο. Ωστόσο, για την προσωπική του ζωή γνωρίζουμε κυρίως ότι παντρεύτηκε με την Ασπασία Αραπίδoυ και έχουν δύο γιους, τoν Κoρνήλιo και τoν Ρωμανό αλλά και δύο εγγονούς, τον Διονύση και τον Ανδρέα.

Παράλληλα με τις ζωντενές εμφανίσεις και τη δισκογραφία, ο Διονύσης Σαββόπουλος, παρουσίασε την τηλεοπτική εκπομπή με τίτλο «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι», το 1986-1987.

Πολλές φορές εκτός από τη μουσική του, απασχόλησε και με τις πολιτικές του απόψεις ενώ δηλώσεις του κατά καιρούς έχουν «μπερδέψει» τους ακροατές του.

Τα τελευταία χρόνια είχε δηλώσει τη στήριξη του στον Κυριάκο Μητσοτάκη με πιο πρόσφατη δήλωσε το 2023, κατά την οποία είπε: «Ελπίζω σε μια αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας».

Ωστόσο, ο συνθέτης είχε πάντα πολιτικό στοίχο και τραγούδια συνιφασμένα με την Αριστερά. Μάλιστα, και ο ίδιος υπήρξε μέλος της νεολαίας της ΕΔΑ, ενώ για τις τότε πολιτικές του πεποιθήσεις είχε βασανιστεί δύο φορές στο «κολαστήριο» της οδού Μπουμπουλίνας από τη διαβόητη Ασφάλεια, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 1967, δηλαδή τους πρώτους μήνες της Χούντας.