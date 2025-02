«The Documentary 20th Anniversary Tour»: Ο ραπ θρύλος, The Game, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Σηματοδοτώντας 20 χρόνια από την κυκλοφορία του ντεμπούτο του, ο The Game ταυτόχρονα δουλεύει πάνω σε ένα νέο album, το «The Documentary 3», που αποτελεί και το τρίτο μέρος της σειράς Documentary, το οποίο είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει μέσα στη χρονιά.

Κατά την κυκλοφορία του το 2005, το The Documentary album μπήκε κατευθείαν στην θέση No1 του Billboard 200 και έγινε δύο φορές πλατινένιο στις ΗΠΑ.

Περιλαμβάνοντας iconic tracks όπως τα “How We Do”, “Dreams” και “Hate it or Love It”, το album έθεσε τα θεμέλια, ούτως ώστε ο The Game να αναδειχθεί ως βασική κινητήριος δύναμη για την αναβίωση της πάλαι τότε επικρατούσας West Coast σκηνής. Το album έγινε πλατινένιο στην Δανία, την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο και χρυσό στην Γερμανία.

Με την σπουδαία αυτοβιογραφική στιχουργική του, που αναδεικνύει μία αδηφάγα ανάγκη να εδραιώσει την παρουσία του ως στιχουργός. Με το όνομά του να έχει όντως εδραιωθεί με το ντεμπούτο του 2005, ο The Game προχώρησε με ορμή για τα επόμενα 15 χρόνια, κυκλοφορώντας ασταμάτητα, μία σειρά από mixtapes, singles

και σπουδαία full albums, ανάμεσα στα οποία το LAX του 2008, το The R.E.D. του 2011 και το Born 2 Rap του 2019.

Μέσα σε όλα, είναι και η περιπετειώδης ζωή του που κάνει τις αφηγήσεις του τόσο αληθινές και ενδιαφέρουσες. Ο ιδιος, γεννήθηκε στο Compton το 1979. Μπλέχτηκε με εμπόριο απαγορευμένων ουσιών, χάρη στην σκληρή και προβληματική παιδική του ηλικία, και χρειάστηκε να τον πυροβολήσουν κατά την διάρκεια μίας διάρρηξης στο σπίτι του, για να αποφασίσει να ξεφύγει από τον έκλυτο βίο, και να μπει για τα καλά μέσα στη μουσική.

Επηρεασμένος από τους N.W.A., το The Chronic του Dr Dre και το Doggystyle του Snoop Dogg, όπως και τα κλασικά albums των 2Pac, the Notorious B.I.G. και Jay-Z, ο The Game ξεκίνησε να ραπάρει το 2001. Τα χαρισματικά του freestyles, τράβηξαν την προσοχή του Dr Dre, που δεν άργησε να τον υπογράψει στην δική του Aftermath Records το 2003 και να συμμετάσχει ως executive-producer στο προαναφερθέν ντεμπούτο, το οποίο μάλιστα περιέχει και συμμετοχές των Dr. Dre, 50 Cent, Nate Dogg, Kanye West και Just Blaze, καθιστώντας ξεκάθαρο εξ’ αρχής πως ο The Game σκόπευε και επρόκειτο να απογειώσει την καριέρα του.

Μέσα στα επόμενα χρόνια ξεκίνησε μία διαμάχη με τον 50 Cent. Ο Dr. Dre βρισκόμενος στην μέση αυτής, δεν συμμετείχε στο δεύτερο album του The Game με τίτλο Doctor’s Advocate (2006), ενώ η κατάσταση επιδεινώθηκε το 2008 με την κυκλοφορία του LAX. Ακολούθησε μία περίοδος όπου ο ίδιος συζητούσε την αποχώρησή του από την μουσική του καριέρα, ήρθε όμως το The R.E.D. album, το 2011, όπως και ένα χρόνο αργότερα το concept album Jesus Piece, με συμμετοχές των Lil Wayne, 2 Chainz, J. Cole και Chris Brown, να ανατρέψουν την κατάσταση.

Το 2012 ίδρυσε την δική του δισκογραφική εταιρεία Blood Money Entertainment μαζί με τον ράπερ Stat Quo, υπό την ομπρέλα της οποίας και κυκλοφόρησε το single Bigger Than Me, δύο χρόνια αργότερα, για να το συμπεριλάβει τελικά στην επόμενη δισκογραφική του δουλειά, το Blood Moon: Year of the Wolf, του 2014. Σε αυτήν μεταξύ άλλων συμμετέχει ο Too $hort, στο single “Or Nah” που ακολούθησε.

Το 2015 τον βρήκε να επιστρέφει με το The Documentary 2, ένα φιλόδοξο εγχείρημα, στο οποίο ως συμμετοχές βρίσκουμε τους Dr. Dre, Ice Cube, Nas, Drake και Q-Tip. Η επιτυχία του album τον οδήγησε στον κόσμο της τηλεόρασης και των video games, με το ντοκιμαντέρ Streets of Compton του 2014 και το mobile game Block Wars, αργότερα την ίδια χρονιά, στα οποία συμμετείχε αλλά και συνέθεσε τα soundtracks.

Το όγδοο σε σειρά album, με τίτλο 1992, κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, και σκαρφάλωσε και πάλι στο Billboard independent και στα Top R&B/hip-hop charts φτάνοντας μέχρι την θέση 4 του Top 200.

Τον Ιούνιο του 2019 κυκλοφόρησε το West Side, το πρώτο single από το ένατο σε σειρά album του, Born 2 Rap, που επίσης έφτασε μέχρι την θέση 19 του Billboard 200. Περιλάμβανε δε, guest εμφανίσεις από τους Dom Kennedy, Ed Sheeran, 21 Savage, Anderson .Paak και άλλους. Και ενώ ο ίδιος είχε ανακοινώσει πως αυτό μάλλον θα ήταν το τελευταίο studio album του, επέστρεψε το 2020 με το single “A.I. with the Braids”, έναν φόρο τιμής στον αστέρα του NBA Allen Iverson, με την συμμετοχή του Lil Wayne.

Ο Αύγουστος του 2022 τον βρήκε να κυκλοφορεί το πολυαναμενόμενο DRILLMATIC. Μετά την επιτυχία του“EAZY” με την συμμετοχή του Kanye West, αυτό το album 30 τραγουδιών, σε παραγωγή του Hit Boy, σηματοδοτήθηκε από ακόμη περισσότερες σπουδαίες συμμετοχές, ανάμεσα στις οποίες οι Ye, Ice T, Big Sean, Lil Wayne, Ty Dolla $ign, 2 Chainz, Rick Ross, ASAP Rocky, Chris Brown, YG, αλλά και ο μέχρι

πρότινος ανταγωνιστής του Meek Mill.

Αποτελεί κάτι παραπάνω από ευτυχή συγκυρία, το ότι ένας θρύλος του παγκόσμιου rap game επισκέπτεται την χώρα μας, στην ίσως σπουδαιότερη καμπή της μέχρι στιγμής πορείας του. Την Κυριακή 6 Απριλίου στον χώρο των Ολυμπιακών Εγκασταστάσεων Αθηνών (O.A.K.A.), θα γίνουμε μάρτυρες της hip-hop ιστορίας, παρακολουθώντας ζωντανά έναν εκ των πλέον επίκαιρων και σημαντικών εκπροσώπων του είδους παγκοσμίως, σε μία συναυλία που πρόκειται να αφήσει εποχή!