Δύο μεγάλες βραδιές με τον Γιάννη Χαρούλη στο Λυκαβηττό

Ο Γιάννης τραγουδά για εκείνους που αγαπούν τη μουσική, τρελαίνονται να χορεύουν, να αγκαλιάζονται, να συγκινούνται. Εκείνους που περιμένουν τις συναυλίες για να νιώσουν την ένταση και τον παλμό. Ο Γιάννης φέτος «τον κόσμο φέρνει ανάποδα, τη Γη μέσα στο πιάτο»...
Σάββατο 4 Οκτωβρίου, Κυριακή 5 Οκτωβρίου
Σημειώστε τις ημερομηνίες και ετοιμαστείτε να ανταμώσετε ξανά με τον Γιάννη Χαρούλη. Ο τελευταίος "διπλός" χορός του φετινού tour θα είναι και ο καλύτερος!
5/9 Σέρρες, Πρώην Στρατόπεδο Εμμανουήλ Παππά
7/9 Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων
20/9 Τρίκαλα, Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων
4 & 5/10 Αθήνα, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού
Συντελεστές
Λευτέρης Ανδριώτης - Λύρα
Γιώργος Δούσος - Πνευστά
Βασίλης Νησσόπουλος - Μπάσο
Σωτήρης Μαυρονάσιος - Τύμπανα
Αλέκος Βουλγαράκης - κιθάρα
Χρήστος Σπηλιόπουλος - Τρομπόνι
Τάσος Βαλκάνης - Τρομπέτα
Επιμέλεια Ήχου: Παναγιώτης Ριζόπουλος, Χάρης Κρεμμύδας
Σχεδιασμός Φωτισμού: Alex Hills
Χειρισμός Φωτισμού: Alex Hills, Αλέξανδρος Λύκουρας
Σχεδιασμός Visuals: Βασίλης Κεχαγιάς
