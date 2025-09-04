Δύο μεγάλες βραδιές με τον Γιάννη Χαρούλη στο Λυκαβηττό

Ο Γιάννης τραγουδά για εκείνους που αγαπούν τη μουσική, τρελαίνονται να χορεύουν, να αγκαλιάζονται, να συγκινούνται. Εκείνους που περιμένουν τις συναυλίες για να νιώσουν την ένταση και τον παλμό. Ο Γιάννης φέτος «τον κόσμο φέρνει ανάποδα, τη Γη μέσα στο πιάτο»...

Η προπώληση ξεκίνησε

Σάββατο 4 Οκτωβρίου, Κυριακή 5 Οκτωβρίου

Σημειώστε τις ημερομηνίες και ετοιμαστείτε να ανταμώσετε ξανά με τον Γιάννη Χαρούλη. Ο τελευταίος "διπλός" χορός του φετινού tour θα είναι και ο καλύτερος!



5/9 Σέρρες, Πρώην Στρατόπεδο Εμμανουήλ Παππά

7/9 Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων

20/9 Τρίκαλα, Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων

4 & 5/10 Αθήνα, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Συντελεστές

Λευτέρης Ανδριώτης - Λύρα

Γιώργος Δούσος - Πνευστά

Βασίλης Νησσόπουλος - Μπάσο

Σωτήρης Μαυρονάσιος - Τύμπανα

Αλέκος Βουλγαράκης - κιθάρα

Χρήστος Σπηλιόπουλος - Τρομπόνι

Τάσος Βαλκάνης - Τρομπέτα

Επιμέλεια Ήχου: Παναγιώτης Ριζόπουλος, Χάρης Κρεμμύδας

Σχεδιασμός Φωτισμού: Alex Hills

Χειρισμός Φωτισμού: Alex Hills, Αλέξανδρος Λύκουρας

Σχεδιασμός Visuals: Βασίλης Κεχαγιάς