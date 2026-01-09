Εννέα θρύλοι «ζωντανεύουν» ξανά σε διασκευή του «Somebody That I Used to Know»

Μια διαφορετική διασκευή στο πασίγνωστο τραγούδι «Somebody that i used to know» έκαναν 9 θρύλοι της μουσικής, οι οποίοι ενώθηκαν μέσω τεχνητής νοημοσύνης σε ένα βίντεο γι' αυτό τον σκοπό.

Eminem, Snoop Dogg, Freddie Mercury, Amy Winehouse, Kurt Cobain, Ozzy Osbourne και Elvis Presley συμμετέχουν στη διασκευή με το βίντεο να μοιάζει όπως το αρχικό.

Επίσης χαρακτηριστικό είναι ότι στο βίντεο ο κάθε καλλιτέχνης ερμηνεύει το τραγούδι με την φωνή του, όπως μπορεί να την «φτιάξει» η τεχνητή νοημοσύνη ώστε να μοιάζει όσο το δυνατόν περισσότερο.